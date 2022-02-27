/681964/موعد-مباراة-الزمالك-القادمة-والقنوات-الناقلة

يلتقي الزمالك نظيره فيوتشر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة من مساء الأربعاء، الموافق 2 من شهر مارس المقبل.

ويرصد دوت الخليج موعد مباراة الزمالك القادمة والقنوات الناقلة:

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالثة في جدول الدوري المصري من أصل 19 مباراة خاضها الفريق، بينما يقع فريق فيوتشر في المركز الساسدة برصيد 15 نقطة من أصل 10 مباراة خاضها الفريق.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك ضدفيوتشرعبر قنوات أون تايم سبورت.

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/1، على ملعب محمد الخامس، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وبدأ الزمالك اللقاء بقوة وسجل هدف التقدم عن طريق أحمد سيد زيزو، في الدقيقة الثالثة من تصويبة صاروخية سكنت شباك التكناوتي.

ولكن يعود الوادا سريعاً، وسجل زهير المرتجي هدف التعادل بعد ارتباك من مادفعي الزمالك، ليسدد المرتجي الكرة لتسكن شباك محمد أبو جبل.

وظل الوداد يهاجم حتى سجلوا الهدف الثاني عن طريق أمين فرحان في الدقيقة 37، بعد خطأ من أبو جبل في إخراج الكرة.

ومع بداية الشوط الثاني حاول الزمالك تعديل النتيجة، وبدأ الأداء يتحسن عن الشوط الأول.

وأجرى كاترتيرون عدة تغييرات، بدخول أوناجم وعمر السعيد وحازم إمام، بدلاً من سيف الجزيري وشيكابالا وحمزه المثلوثي، على أمل تعديل نتيجة اللقاء.

وفي أخطر كرات الزمالك في الشوط الثاني أضاع عمر السعيد هجمة خطيرة، بعد تمريرة مميزة من حازم إمام، ليمررها أوناجم لعمر السعيد، ولكحن يتعامل معها مدافعي الوداد بشكل جيد.

وحدثت مشادة في الدقيقة 85، بعد اشتباك مدحت عبد الهادي المدرب العام بالزمالك، مع أحد افراد جاهز الوداد، ليقوم الحكم بطرد مدرب الزمالك.

وسجل يحيى جبران اهدف الوداد الثالث، بعد تمريرة رائعة من مؤيد اللافي، في الدقيقة 87، لينهي على أمال الزمالك في العودة للمباراة.

وبتلك النتيجة ظل الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما أرتقفع رصيد الوداد للنقطة رقم 6 في المركز الثاني خلف بترو أتليتكو.

مواعيد مباريات الزمالك

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.