/681965/الشيوخ-يقف-دقيقة-حداد-على-روح-النائب-الراحل-محمود-الكردوسيعبد-الرازق-أفنى-حياته-فى-الدفاع-عن-بلده

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، رئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تأبين النائب محمود الكردوسى، عضو مجلس الشيوخ، والذى وافته المنية يوم الجمعة الماضية، حيث أكد المستشار عبد الوهاب فى كلمته بأنه يعز عليه أن ينعى إلـى المجلـس الموقـر ببالغ الحزن والأسى الزميل العزيز محمود سيد محمود الكردوسى، عضو المجلس، والكاتب والصحفى الوطنى، الذى وافته المنية أمس الأول بعد صراع مع المرض.

دوت الخليج

وأكد عبد الرازاق بأن الفقيد أفنى حياته فى الدفاع عن بلده، واضعًا مصلحة الوطن فوق أى اعتبار، وسخر قلمه لخدمة وطنه طيلة 36 عامًا دون أن يكل أو يمل متابعا رحم الله الفقيد العزيز وأسكنه فسيح جناته، وألهم آله وذويه الصبر والسلوان.وإنا لله وإنا إليه راجعون، دايا الأعضاء للوقوف وقراءة الفاتحة ترحما على روح الراحل العزيز.

ويأتى التأبين بحسب مادة 256 من لائحة مجلس الشيوخ، حيث يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

الشيوخ يقف دقيقة حداد على روح النائب الراحل محمود الكردوسي ..عبد الرازق: أفنى حياته فى الدفاع عن بلده

ويعد النائب محمود الكردوسى هو النائب الثانى المعين الذى وافته المنية، الفصل التشريعى الأولى لمجلس الشيوخ، بعد النائب إبراهيم حجازى، رئيس لجنة الشباب والرياضة، وتنظم لائحة وقانون المجلس إجراءات خلو مقاعدهم حيث تنص المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

النائب محمود الكردوسى هو بن محافظة سوهاج وحصل على بكالورويوس إعلام قسم صحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة 1981وخاض تجارب صحفية متنوعة فى العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية، حيث عمل كاتب مقال فى مجلة 7 أيام، وصحفى متخصص فى مجلة "نص الدنيا" بالأهرام 1992-2018، وصحفى متخصص فى جريدة "صوت الأمة" 2002-2004، وصحفى متخصص فى مجلة "الأهرام العربى" 2003-2005، وهو مؤسس ورئيس تحرير مجلة "الفن السابع" 1997-2001 وشغل منصب رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن" اليومية المستقلة، وسبق له العمل كرئيس تحرير تنفيذى بجريدة "الوطن" خلال الفترة بين 2015-2019، كما شارك فى تأسيس جريدة الوطن وعمل مدير تحرير بها منذ 2012-2015، وصدر له كتاب "مرة واحد صعيدى" 1996، ومن أهم رواياته "ذائقة الموت".