رئيس الشيوخ: «المسجدَّ الأقصى انتهى إليه إسراء نبينا الصادقِ الأمين ومنه بدأ معراجه إلى السماواتِ العُلا»

/681967/رئيس-الشيوخ-المسجد-الأقصى-انتهى-إليه-إسراء-نبينا-الصادق-الأمين-ومنه-بدأ-معراجه-إلى-السماوات-العلا

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة اليوم الأحد، بكلمة له بمناسبة ذكري الإسراء والمعراج، قائلا: تطيُب لنا الليلَة ذكرى عطرة ترنو إليها دوما قلوبنا ألا وهى ذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

وأضاف رئيس الشيوخ: تلك الذكرى التى نستلهِمُ منها ما حملَته من معانٍ ومعجزات، من حسنِ التوكلِ على الله، والأخذِ بالأسباب، وترقب الفرج فى كل شدة.

رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكري الإسراء والمعراج

وتابع عبدالرازق: ولا يفوتُنا فى ظل هذه الذكرى العطرة أن نؤكدَ على أن المسجدَ الأقصى ستظل جذوره راسخة فى قلوبِنا وضمائِرِنا، فهو جزءٌ لا يتجزأُ من مقدساتِنا الإسلاميةِ، حيث انتهى إليه إسراء نبينا الصادقِ الأمين (صلى الله عليه والسلم)، ومنه بدأ معراجه إلى السماواتِ العُلا.

وقدم رئيس الشيوخ، التهئنة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة هذه الذكري العطرة، داعيًا الله عزَ وجلَّ أن يُعيدَها علينا دومًا بكل الخير والتقدم والازدهار والاستقرار بكل أمن وأمان.