وزيرة الثقافة تحضر جنازة الفنانة الراحلة جالا فهمي (فيديو)

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حرصت الدكتورة والفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على حضور جنازة الفنانة الراحلة جالا فهمي، الأن بمسجد مصطفى محمود في حي المهندسين.

دوت الخليج إيناس عبد الدايم في جنازة الفنانة جالا فهمي وكانت الوزيرة إيناس عبد الدايم من أوائل الحاضرين لمسجد مصطفى محمود لتقديم واجب العزاء في الفنانة الراحلة جالا فهمي. جنازة جالا فهمي وحضر الموسيقار عمر خيرت لمواساة ابنه وهو ابن الفنانة جالا فهمي، حيث أن عمر خيرت كان الزوج السابق للفنانة جالا فهمي

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