دنيا سمير غانم وميرفت أمين في جنازة الفنانة جالا فهمي (فيديو)

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دوت الخليج

جنازة الفنانة جالا فهمي

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم والفنانة ميرفت أمين حرصوا على الوقوف بجانب أسرة الفنانة جالا فهمي الراحلة لتقديم واجب العزاء، مثلما كانت تفعل الفنانة ميرفت أمين مع صديقاتيها الراحلتين دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي.

دنيا سمير غانم تستكمل مسيرة والدتها

تعد دنيا سمير غانم من الفنانة التي حرصت على استكمال مسيرة والدتها في تقديم الواجب بأي مناسبة، حيث أن الراحلة دلال عبد العزيز كانت تحرص دائمًا على حضور أي واجب عزاء.