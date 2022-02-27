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دوت الخليج

قال بكري: محمود الكردوسي هو ذلك الصعيدي الجدع، وصديقي بنقابة الصحفيين وعضو باللجنةالتي تشرفت بالإنضمام إليها و هي لجنة الدفاع الأمن القومي بالشيوخ، مضيفا: كان يقف في منتصف العواصف مهما بلغت وكان يكتب الكلمة الحرة في وقت كان الأخرون يكرهون هذه الكلمة وكان يتسم بالشجاعة.

النائب محمود بكرى ناعيًا الكردوسى:مواقفه ستبقى خالده من أجل الوطن

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ: محمود الكردوسي صاحب مواقف ستبقي بعد رحيله خالده تعبر عن أبناء مصر الشرفاء النبلاء الذين يقفون لدعم وطنهم في وقت الأزمات، نعزي أنفسنا وأسرته، مؤكدا أننا فقدنا قامة صحفية كبيرة.

الشيوخ يقف دقيقة حداد على روح النائب الراحل محمود الكردوسي

هذا و شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، رئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تأبين النائب محمود الكردوسى، عضو مجلس الشيوخ، والذى وافته المنية يوم الجمعة الماضية، حيث أكد المستشار عبد الوهاب فى كلمته بأنه يعز عليه أن ينعى إلـى المجلـس الموقـر ببالغ الحزن والأسى الزميل العزيز محمود سيد محمود الكردوسى، عضو المجلس، والكاتب والصحفى الوطنى، الذى وافته المنية أمس الأول بعد صراع مع المرض.

وأضاف عبد الرازاق، بأن الفقيد أفنى حياته فى الدفاع عن بلده، واضعًا مصلحة الوطن فوق أى اعتبار، وسخر قلمه لخدمة وطنه طيلة 36 عامًا دون أن يكل أو يمل متابعا رحم الله الفقيد العزيز وأسكنه فسيح جناته، وألهم آله وذويه الصبر والسلوان.وإنا لله وإنا إليه راجعون، دايا الأعضاء للوقوف وقراءة الفاتحة ترحما على روح الراحل العزيز.

التأبين يأتي بحسب مادة 256 من لائحة مجلس الشيوخ، حيث يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

النائب محمود الكردوسى هو النائب الثانى المعين الذى وافته المنية، الفصل التشريعى الأولى لمجلس الشيوخ، بعد النائب إبراهيم حجازى، رئيس لجنة الشباب والرياضة، وتنظم لائحة وقانون المجلس إجراءات خلو مقاعدهم حيث تنص المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.