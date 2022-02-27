رئيس مجلس الدولة للمندوبين الجدد: التزموا بالتقاليد القضائية

جدة - نرمين السيد - أدى المندوبون المساعدون الجـدد بمجلـس الدولة والمعينـون بالقرارين الجمهوريين رقمى 46 – 66 لسنة 2022، اليمين القانونية أمام المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار طـه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، وبحضور أقارب الأعضاء الجدد.





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