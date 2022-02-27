التعليم العالي: إطلاق دليل معادلات الدرجات العلمية بجمهورية مصر العربية

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من د. محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ود. غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بشأن إطلاق دليل معادلات الدرجات العلمية بجمهورية مصر العربية، والذي تم إطلاقه خلال ورشة عمل بعنوان "العلاقات الدولية بالجامعات المصرية"، والتي عُقدت بالتعاون بين اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو والمجلس الأعلى للجامعات، بمشاركة مُنسقي العلاقات الدولية بالجامعات المصرية، وذلك بمقر اللجنة الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر.

وأشار التقرير إلى أن تعاون المجلس الأعلى للجامعات واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، في إعداد دليل معادلات الدرجات العلمية بجمهورية مصر العربية، جاء في ضوء اضطلاع منظمة اليونسكو بمجالات عديدة من ضمنها قطاع التربية والتعليم، والذي يشمل التعليم العالي والاتفاقيات الخاصة بالاعتراف بالدرجات العلمية سواء اتفاقية 1981 المُحدثة بتاريخ 2014، والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية، إضافة إلى اتفاقية الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية، في الدول العربية في باريس عام 1978، والتي تم تحديثها واعتمادها خلال المؤتمر الدولي للدول الأطراف الذي عُقد يومي 1-2 فبراير 2022، بمقر اليونسكو في باريس برئاسة (مصرية - مغربية)، وكذا الاتفاقية العالمية للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي ودرجاته العلمية لعام 2019، والتي تم اختيار جمهورية مصر العربية نائبًا لرئيس المكتب المُشكل لمراجعة النص الأولى لمشروع الاتفاقية، خلال الفترة من 5-7 ديسمبر 2018.

وأوضح التقرير أن دليل معادلات الدرجات العلمية يتضمن التعريف بالمجلس الأعلى للجامعات واختصاصاته، فضلاً عن لجنة المعادلات وتشكيلها ومهامها واللجان المعاونة لها، إضافة إلى معايير ونّظم موحدة لمعادلة الدرجات العلمية الأجنبية، وكذلك ضوابط معادلة الدرجات العلمية الممنوحة بنظام التعليم عن بُعد، وتيسيرات خاصة بالطلاب الوافدين، وضوابط استخراج شهادات المعادلة داخل جمهورية مصر العربية، والنظام الإلكتروني لمعادلة الدرجات العلمية.

وللمزيد من المعلومات وللرجوع للدليل، يُرجى الاطلاع على الرابط التالي:

https://scu.eg//admin/pg_files/1645714033864915835.pdf