رئيس ”الشيوخ”: ذكرى ليلة الإسراء والمعراج نستلهِمُ منها ما حَمِلَتهُ من معانٍ...

قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إن ذكرى الإسراء والمعراج نستلهِمُ منها ما حَمِلَتهُ من معانٍ ومعجزات ومن حسنِ التوكلِ على الله، مؤكدا أن المسجد الأقصى سيظلُ جذورهُ راسخةً في قلوبِنا وضمائِرِنا.

جاء ذلك في كلمة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق مع بداية الجلسة العامة /اليوم الأحد/ جاء نصها:

السيداتُ والسادةُ أعضاءً المجلسِ الموقر:

"تطيُب لنا الليلَة ذكرى عطرة ترنو إليها دومًا قلوبُنا ... ألا وهي ذكرى ليلةِ الإسراءِ والمعراج ... تلك الذكرى التى نستلهِمُ منها ما حَمِلَتهُ من معانٍ ومعجزات ... من حسنِ التوكلِ على الله ... والأخذِ بالأسبابِ ... وترقبِ الفرجِ في كل شدة ".

"ولا يفوتُنا فى ظل هذه الذكرى العطرة أن نؤكدَ على أن المسجدَّ الأقصى ستظلُ جذورهُ راسخةً فى قلوبِنا وضمائِرِنا ... فهو جزءٌ لا يتجزأُ من مقدساتِنا الإسلاميةِ ... حيث انتهى إليه إسراء نبينا الصادقِ الأمين (صلى الله عليه والسلم) ... ومنه بدأ معراجه إلى السماواتِ العُلا" .

"فأتقدمُ باسمي وباسمكم بخالصِ التهنئةِ بهذه الذكرى العطرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (رئيس الجمهورية) ... وللشعبِ المصريّ ... و للأمتين العربيةِ والإسلاميةِ".

داعيًا الله عزَ وجلَّ أن يُعيدَها علينا دومًا بكل الخير والتقدم والازدهار والاستقرار بكل أمن وأمان".

وكل عام وانتم بخير.