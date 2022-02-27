وزيرة الهجرة تعلق على أنباء وفاة طالبة مصرية في أوكرانيا: ابعدوا عن الشائعات

علقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على ما تردد بشأن وفاة طالبة مصرية جراء الأوضاع في أوكرانيا، مشددة على ضرورة توخي الحذر فيما ينقل من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أوضاع الجالية المصرية فى أوكرانيا.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الطالبة جزائرية وتؤكد على صفحتها الخاصة إنها "الحمد لله على قيد الحياة.. حفظ الله جميع الطلبه المصريين والعرب".

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد عقدت مؤخرا اجتماعا بممثلين عن الجالية المصرية بأوكرانيا ضمت عددا من الطلبة المصريين المتواجدين فى مختلف المدن الأوكرانية، لمتابعة كافة المستجدات والأطمئنان على أوضاعهم، فى ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية - الأوكرانية.

من جانبها، شددت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، على عدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة التى تروج خلال هذه المرحلة، والاعتماد فقط عن البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية المصرية، وفى مقدمتها السفارة المصرية فى كييف، حرصا على سلامة كافة المصريين فى أوكرانيا.

كما وجهت وزيرة الهجرة المصريين بأوكرانيا بالتزام الأماكن المتواجدين بها وعدم المغادرة خاصة فى المناطق الواقعة فى الشرق والجنوب والتى تشهد اشتباكات، وتابعت أنه على المصريين القادرين على المغادرة فى اتجاه دول رومانيا وبولندا، ضرورة إبلاغ السفارة المصرية فى كييف أولا، وكذلك التواصل بشكل فورى مع سفارة مصر فى الدولتين، حتى يتم مخاطبة السلطات المعنية فى هناك.

وحول استفسار عدد من الطلبة عن موقفهم الدراسي، أكدت السفيرة نبيلة مكرم على سلامة المصريين فى المقام الأول فى ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة تتلقى كافة الاستفسارات والأوراق الخاصة بالطلبة المصريين عبر البريد الإلكتروني: [email protected] [email protected] ، ونقل موقفهم بشكل تفصيلى لوزارة التعليم العالى المصرية، لبحث الموقف واتخاذ ما ترتئيه من إجراءات حيال ذلك.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن هناك متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع، ويتم حصر كافة احتياجات الجالية المصرية فى مختلف المدن بشكل مستمر، ورفع كل المستجدات والتطورات الخاصة بالمصريين فى أوكرانيا إلى أجهزة الدولة المعنية.

وقدمت الوزيرة الشكر إلى "على فاروق" رئيس الجالية المصرية فى أوكرانيا، و"خالد محمد" ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج فى أوكرانيا، على جهدهم المبذول خلال الأيام الماضية، وتواصلهم بشكل دائم مع مختلف المصريين هناك، وتلبية احتياجات الجالية والطلبة المصريين هناك، موجهة بمواصلة التواصل والتحرك لتلبية احتياجات عدد من الطلبة.