"الوزراء": مصر ثاني أكثر سوق مستهدفة لصفقات الدمج والاستحواذ فى العالم 2021

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجراف جديدًا يتضمن رصدًا لأحدث تقارير بيكر ماكينزي عن مصر في فبراير 2022؛ ويرى التقرير أن مصر ثاني أكثر سوق مستهدفة لصفقات الدمج والاستحواذ عالميًّا بعد الولايات المتحدة في 2021.
وأوضح الانفوجراف إجمالي صفقات العام وصل إلى نحو 233 صفقة بزيادة 49% عن عام 2020، ووصل إجمالي قيمة هذه الصفقات إلى 9.9 مليارات دولار بزيادة 486% عن عام 2020، وبالتركيز على النصف الثاني كان ديسمبر الأعلى في قيمة الصفقات بنحو 653.8 مليون دولار، وأكتوبر الأعلى في عدد الصفقات بنحو 31 صفقة.
وكانت الرعاية الصحية أكثر القطاعات استهدافا من حيث قيمة الصفقات، بإجمالي 1.6 مليار دولار خلال 2021.
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