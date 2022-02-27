النائب أبو النجا المحرزي لرئيس مجلس الشيوخ: احنا من غيرك زي اليتامى.. أرجوك متغيبش علينا

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داعب النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ، في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم، المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس المجلس.

دوت الخليج

الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

وقال: "احنا من غيرك زي اليتامى.. أرجوك متغبش علينا"، في إشارة منه إلى تغيب رئيس المجلس خلال الجلسات الماضية.

ولاقت كلمة النائب ترحيب من أعضاء المجلس بالتصفيق، فيما وجه رئيس المجلس، الشكر للنائب.

وأكد المحرزي، أن مشروع قانون التأمين الموحد تأخر كثيرا، مشددا على ضرورة نشر الثقافة التأمينية وكيف يكون للانسان تأمين شامل في كل شيء.

وشدد النائب، على ضرورة وجود ثقافة تأمينة ورقابة شديدة على حقوق المواطن الغلبان، قائلا: أرجو الرقابة على التأمين للحفاظ على حقوق المواطنين الغلابة.

جاء هذا خلال وتناقش الجلسة العامة للشيوخ يهدف القانون إلي رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.

القانون يستهدف أيضا، تنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وتتضمن تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد وهو "التأمين متناهي الصغر، والنص على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت وتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، والأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق وتختص المحاكم الإقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضاه من اختصاص المحاكم الاقتصادية، تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسري بشأنه.