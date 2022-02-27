/681990/رئيس-مجلس-الدولة-مهنئا-الأعضاء-الجدد-أوصيكم-بالبحث-والدراسة-والإلتزام-بالتقاليد-القضائية

هنأ المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أعضاء مجلس الدولة الجدد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعات 2016، و 2017 و2018، بانضمامهم للمجلس، بعد أداءهم اليمين القانونية أمام المجلس الخاص بمجلس الدولة اليوم.

دوت الخليج

وأضاف رئيس مجلس الدولة خلال كلمته للمستشارين الجدد:" أبارك لكم إنضمام نخبة من أفضل شباب خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وأبارك للأسر التي أهلت وقامت بتربية أبنائها وسهرت الليالي، حتي تري الآن هذا النبت بداية حياته فى مجلس الدولة، تلك الجهة القضائية العريقة.

وتابع رئيس مجلس الدولة :" نتمني لهم جميعا التوفيق، ونوصيهم بالبحث والجدية والدراسة والإلتزام بالتقاليد القضائية، ونتمني لكم التوفيق.

المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة يؤدون اليمين القانونية

قام المندوبون المساعدون الجدد المعينون بالقرارين الجمهوريين رقمي 46، 66 لسنة 2022، بتادية اليمين القانونية، اليوم الاحد، أمام رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين والمستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، إيذانا ببدء عملهم في المجلس.

و يبلغ عددهم ١٧٣ قاضيا خريجي ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨ كليات الحقوق والشريعة الإسلامية والشرطة و المعينيـن بالقرارين الجمهوريين رقمي 46، 66 لسنة 2022. وهنأ رئيس مجلس الدولة القضاة الجدد بتعيينهم، وحثهم علي التفاني في اداء رسالتهم السامية، والاطلاع الدائم علي أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية التي وضعها جيل الرواد في مجلس الدولة.