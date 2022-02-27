/681994/محلل-سياسي الفكر-الروسى-يتمثل-في-تقسيم-اوكرانيا-الى-اكثر-من-مقاطعة

قال الدكتور محمد أبو العز المحلل السياسى والاستراتيجى، أن قوات حلف الناتو، ودول كثيرة قامت بإرسال أسلحة لمساعدة أوكرانيا، مؤكدا أن كييف محاصرة من جميع الجهات.

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وأضاف أبو العز: إذا تم تحليق الطائرات سواء كانت عسكرية او حربية فوق اوكرانيا لمساعدتها سوف يتم ضربها فورا بسبب الحصار الروسى على اوكرانيا وان روسيا سيطرت على كل الحدود الاوكرانية الى ان تصل الى العاصمة كييف مشيرا ان الفكر الروسى هو تقسيم اوكرانيا الى اكثر من مقاطعة.

محلل سياسي: الفكر الروسى يتمثل في تقسيم اوكرانيا الى اكثر من مقاطعة

اضاف د/ محمد ابو العز ان منذ حوالى ساعتين اعلنت منطقه دونباس ان الجيش الاوكرانى انسحب من المنطقة كلها وعلى حسب ما قيل ان الجيش الاوكرانى بيبرر هذة الخطوة بأنه لا يريد اراقه مزيد من الدماء

اكد د/ محمد ابو العز ان هناك بعض المواطنين الروسين قلقين على اموالهم الموجودة فى البنوك الروسية بسبب ما يحدث فى روسيا واوكرانيا حيث بعضهم قاموا بتحويل اموالهم من الروبل الى الدولار مشيرا ان الحكومة الروسية حاولت تتغلب على هذا الموضوع لكى لا يحدث سقوط فى الاسعارسريعا

الرئيس بوتين على استعداد لاجراء مفاوضات مع الجانب الاوكرانى

ونوه د/ محمد ابو العز ان الرئيس بوتين على استعداد لاجراء مفاوضات مع الجانب الاوكرانى على اعلى مستوى , لافتا ان المتحدث الرسمى للرئاسة الروسية تحدث اننا على اتم الاستعداد لاجراء المفاوضات حيث قام الرئيس بوتين باصدار قرار بوقف العمليات القتالية ولكن هناك مظاهرات محدودة فى عدة مدن روسيا ترفض الحرب ضد اوكرانيا