تأبين صاحب ذائقة الموت بمجلس الشيوخ.. عبد الوهاب عبد الرازق:الكردوسى أفنى حياته دفاعًا عن الوطن.. محمود مُسلم: ظل صامدًا لايسعى إلى منصب أو تكريم..عماد حسين: كان  له جانب أدبى مُبدع

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شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تأبين النائب محمود الكردوسى، عضو مجلس الشيوخ، والذى وافته المنية يوم الجمعة الماضية، حيث أكد المستشار عبد الوهاب فى كلمته بأنه يعز عليه أن ينعى إلـى المجلـس الموقـر ببالغ الحزن والأسى الزميل العزيز محمود سيد محمود الكردوسى، عضو المجلس، والكاتب والصحفى الوطنى، الذى وافته المنية أمس الأول بعد صراع مع المرض.

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وأكد عبد الرازاق بأن الفقيد أفنى حياته فى الدفاع عن بلده، واضعًا مصلحة الوطن فوق أى اعتبار، وسخر قلمه لخدمة وطنه طيلة 36 عامًا دون أن يكل أو يمل متابعا رحم الله الفقيد العزيز وأسكنه فسيح جناته، وألهم آله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون، دايا الأعضاء للوقوف وقراءة الفاتحة ترحما على روح الراحل العزيز. ويأتى التأبين بحسب مادة 256 من لائحة مجلس الشيوخ، حيث يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

النائب محمود الكردوسى

ويعد النائب محمود الكردوسى هو النائب الثانى المعين الذى وافته المنية، الفصل التشريعى الأولى لمجلس الشيوخ، بعد النائب إبراهيم حجازى، رئيس لجنة الشباب والرياضة، وتنظم لائحة وقانون المجلس إجراءات خلو مقاعدهم حيث تنص المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

النائب محمود الكردوسى هو بن محافظة سوهاج وحصل على بكالورويوس إعلام قسم صحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة 1981وخاض تجارب صحفية متنوعة فى العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية، حيث عمل كاتب مقال فى مجلة 7 أيام، وصحفى متخصص فى مجلة "نص الدنيا" بالأهرام 1992-2018، وصحفى متخصص فى جريدة "صوت الأمة" 2002-2004، وصحفى متخصص فى مجلة "الأهرام العربى" 2003-2005، وهو مؤسس ورئيس تحرير مجلة "الفن السابع" 1997-2001 وشغل منصب رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن" اليومية المستقلة، وسبق له العمل كرئيس تحرير تنفيذى بجريدة "الوطن" خلال الفترة بين 2015-2019، كما شارك فى تأسيس جريدة الوطن وعمل مدير تحرير بها منذ 2012-2015، وصدر له كتاب "مرة واحد صعيدى" 1996، ومن أهم رواياته "ذائقة الموت".

النائب محمود مسلم ناعيا الكردوسى: ظل صامدًا لايسعى إلى منصب أو تكريم

نعى عضو مجلس الشيوخ محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، الذي وافته المنية الجمعة الماضية.

قال : فقدت الصحافة المصرية الصحفي محمود الكردوسي الذي دفع بكل مايملك من أجل استقرار هذا الوطن، كان صوته حادا في مواجهة الفوضى، تصدى لطيور الظلام التي أرادت أن تختطف الوطن، تاريخ الصحافة سيظل شاهدا على أنه كان من أمهر من مسك القلم، كان صحفيا وأديبا وموهوبا.

وواصل مسلم: إن الكردوسي سخر موهبته للدفاع عن مصر وجيشها ورئيسها، تعرض في سبيل ذلك لعمليات تشويه ممنهجة، ظل صامدا لايسعى إلى منصب او تكريم، كان سعيدا وفخورا بثقة الرئيس وتعيينه في مجلس الشيوخ، إلا أن المرض هاجمه بضراوة خلال الأشهر الماضية، هذا الرجل الصادق الخجول الصريح كان يدافع عن البلاد بلا غرض، عزائنا لأسرته ولأعضاء المجلس ولكل وطني شريف، لأنه كان نموذجا على الكاتب الذي نفتخر به.

النائب عماد الدين حسين ناعيا الكردوسى:كان له جانب أدبى مُبدع

وعبر عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، عماد الدين حسين، عن حزنه لرحيل الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، قائلا خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم: الجموع تعرف محمود الكردوسي ككاتب وطني يكتب فقط في السياسة وله مواقف سياسية عقب 30 يونيو، إلا أنه من غير المعلوم للكثيرين الجانب الإبداعي الأدبي في محمود الكردوسي.

أضاف حسين: الكردوسي أديب ومبدع، تزاملنا في الكثير من المحطات المهنية، عملت معه في الكثير من الصحف والمجلات، فهو أديب بارع له مؤلف بعنوان "مرة واحد صعيدي"، من أكثر الكتب التي كشفت عن جوانب هامة في الصعيد وتحدثت عن أبناء الجنوب في القاهرة.

وواصل: محمود الكردوسي شاعرا مميزا له دوواين شعرية ولكنها ليست منشورة، لافتا إلى أنه كان من الممكن أن يصبح واحدا من أهم أدباء مصر، ولكن عزائنا أن أدبه وشعره ومواقفه الوطنية باقية بيننا.

وكيل مجلس الشيوخ: كان مثالاً للوطنية وحمل بقلمه الحر هموم بلده

و قالت فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ :"أنعي ببالغ الحزن و الأسى الصحفي الكبير والزميل العزيز النائب محمود الكردوسي الذي كان مثالاً للوطنية وحمل بقلمه الحر هموم بلده، منتصراً دائماً لحرية وتقدم هذا الوطن ومواجها بكل جسارة قوى الظلام أعداء الاستقرار، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله و انا اليه راجعون". بينما قال النائب حسام الخولي :"باسم الهيئة البرلمانية حزب مستقبل وطن ننعي محمود الكردوسي وألهم الله أهل الصبر والسلوان".

محمود بكرى:الكردوسى هو الصعيدى الجدع

ونعي النائب محمود بكري عضو لجن الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، قائلا:" محمود الكردوسي هو ذلك الصعيدي الجدع، وصديقي بنقابة الصحفيين وعضو باللجنةالتي تشرفت بالإنضمام إليها و هي لجنة الدفاع الأمن القومي بالشيوخ، مضيفا: كان يقف في منتصف العواصف مهما بلغت وكان يكتب الكلمة الحرة في وقت كان الأخرون يكرهون هذه الكلمة وكان يتسم بالشجاعة. وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ: محمود الكردوسي صاحب مواقف ستبقي بعد رحيله خالده تعبر عن أبناء مصر الشرفاء النبلاء الذين يقفون لدعم وطنهم في وقت الأزمات، نعزي أنفسنا وأسرته، مؤكدا أننا فقدنا قامة صحفية كبيرة.

فرج الدرى: فقدت الصحافة صاحب قلم موهوب

وقال النائب فرج الدري :"فقدت الصحافة صاحب قلم موهوب اسكنه الله فسيح جناته والهم أسرته الصبر"،

كما قال النائب فاروق المقرحي:"أنعي الصحافة المصرية محمود الكردوسى وأنا كنت معه وأتابع مع يكتب هذا الرجل كان وطنيا حتي النخاع".

وأضاف :"أنعيه وأقول لمن لا يتعامل معه أن محمود الكردوسي كان رجل لم يتلون بل كان على صراط مستقيم وبايع الوطن على حق، فقد فقدنا رجل وربنا يعوض على الصحافة رجال يؤدون الأمانة".

طارق تهامي: واحد من الشخصيات التي لم تخشي في الحق لومه لائم ولم يخشي

ونعي النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ: "مثلما يقف الجندي علي الحدود للدفاع عن الوطن ضد أي عدوان ومثلما يقف رجال الامن الداخلي للدفاع عن امنه كان يقف الصحفيين والكردوسي في مقدمة مواجهات الارهاب الاسود وكان الكردوسي واحد من هولاء واحد من الشخصيات التي لم تخشي في الحق لومه لائم ولم يخشي".

وتابع تهامي، دعوني اوضح لكم ان مثل الكردوسي يطلق عليه في مهنته احد أسطوات هذه المهنة يمتلك حرفيه وإمكانيات لايمتلكها غيره.

وأضاف تهامي، نتقدم للجريدة الكبيرة جريدة الوطن وللزميل محمود مسلم رئيس التحرير وخالص العزاء لتلاميذه وللصحافة المصرية .

الحكومة: كان رمزا من الرموز الوطنية وكان قلمه دائما ينتصر لمصر

كما نعي المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الراحل محمود الكردوسى، قائلا :"ننعي بمزيد من الحزن الكاتب محمود الكردوسى، الذى كان رمزا من الرموز الوطنية وكان قلمه دائما ينتصر لمصر ندعو الله للفقيد الرحمة".

رئيس مجلس الشيوخ: عندما يصلنا إخطار وزير الداخلية سنعلن خلو مقعد النائب محمود الكردوسي

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: عندما يصل إخطار وزير الداخلية بشأن وفاة النائب محمود الكردوسي، سيتم إعلان خلو مقعد النائب الذي وافته المنية أول أمس الجمعة.