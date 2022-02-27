/681999/محافظ-بني-سويف-يستعرض-للنواب-المشروعات-التنموية-بالمحافظة-ويؤكد-266-قرية-ضمن-حياة-كريمة-بتكلفة-12-مليارا

استعرض الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، المشروعات القومية والتنموية في المحافظة، وذلك خلال لقاء مع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، بمقر ديوان عام المحافظة، اليوم الأحد.

دوت الخليج

وشهد اللقاء عرض فيلم تسجيلي ووثائقى عن تاريخ محافظة بنى سويف، حيث تم تنفيذ مشروعات قومية وخدمية بتكلفة 105 مليار جنيه خلال السنوات الأخيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، منها محور عدلى منصور وأكبر مجمع للرخام والجرانيت، وإنشاء جامعة أهلية، ومحاور وطرق وكبارى، والانتهاء من 219 مشروع خدمي آخر، وتنفيذ مشروعات صغيرة، مما جعل محافظة بنى سويف تمتلك مقومات جذب الاستثمار، ودعم قطاع الصناعة والزراعة، وقطاع المشروعات الصغيرة الذى يوفر العديد من فرص العمل.

محافظ بني سويف يستعرض المشروعات التنموية بالمحافظة

وقال محافظ بنى سويف، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشمل 66 قرية فى المرحلة الأولى، و3 مراكز أخرى في المرحلة الثانية، ومؤخراً تم افتتاح العديد من المشروعات التنموية، وتم توقيع أول وثيقة رسمية لتنسيق جهود العمل الأهلى، كما تم تطوير 6 مراكز تكنولوجية، وإنشاء مواقف سيارات أسفل محور عدلى منصور.

وتابع المحافظ: "بنى سويف من المحافظات الكبيرة، تعداد السكان فيها 3،5 مليون، وفعلنا بروتوكولات للمشروعات الصغيرة وانطلقنا من الاستراتيجية التنموية الاقتصادية، ونفذنا عدد كبير من المشروعات ورفع وتطوير البنية التحتية في كل القطاعات، ومن أبرز المشروعات الجارى تنفيذها لتطبيق الاستراتيجية تطوير منظومة النقل والمواصلات، وإنشاء مدينة سياحية على مساحة 2124، وفى الإصلاح الإدارى كل مراكز المحافظة فيها مراكز تكنولوجية، لتسهيل تقديم الخدمات وتحويلها لخدمات مميكنة".

وذكر أن تم تفعيل منظومة إلكترونية لإدارة الشكاوى بإطلاق تطبيق "بنى سويف معاك" ومن خلال يستطيع المواطن تقديم الشكوى من أى مكان ومتابعتها، وكذلك منظومة الهيكل التنظيمي لمنظومة المتابعة (360) وتتولى عملية التقييم والمتابعة وتشكيل فرق تتواجد في الشارع للرصد الميدانى، وتم عمل دمج لشباب المحافظة فى هذا الموضوع، وتم عمل مبادرات شبابية، ومنها المجلس الاستشاري للمحافظة والذى أخرج كوادر شبابية واعدة، يساهموا في خلق أفكار، وقاموا بتدريب شباب تأهيل وتمكين، ويتم الاستعانة بهم فى لجان المساهمة المجتمعية".

وتابع: يوجد اهتمام كبير من القيادة السياسية بالصعيد وتنميته وكان لمحافظة بنى سويف نصيب من ذلك بإقامة مشروعات تنموية وقومية، وبنى سويف تحتل المركز الأول فى تبطين الترع بتكلفة 667 مليون جنيه بطول 427 كيلو، وإعادة تأهيل مخر سيل وادى سنور لمواجهة الأمطار والسيول، بتكلفة 17 مليون و956 ألف جنيه، وكذلك إنشاء مجمع الصناعات ويحتوى على 266 وحدة صناعية بتكلفة نحو 900 مليون جنيه، ويضم مشروعات صناعية متوسطة وصغيرة".

وأوضح غنيم، أنه تم تنفيذ محور عدلى منصور بتكلفة مليار و147 مليون جنيه، والذى سهل ربط الطريق الشرقي بالطريق الصحراوي الغربى.

واستعرض المحافظ، بعض مشروعات رفع البنية التحتية للمحافظة ومنها تطوير طريق الكورنيش بتكلفة تقارب 60 مليون جنيه، وكذلك ممشي بنى سويف السياحى بمساحة 32 ألف متر مربع، ليكون متنفس لأهالى بنى سويف، ووفر حتى الآن أكثر من 100 فرصة عمل، وفيه منطقة ألعاب ترفيهية، وتم تنفيذه بتكلفة 230 مليون جنيه، وبدأ الافتتاح التدريجي الأسبوع الماضي، وفي منتصف مارس بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة سيتم الافتتاح الرسمي للمشى، وكذلك تم الانتهاء من إنشاء النصب التذكاري.

وتابع غنيم: "اهتمينا بتطوير الميادين ومنها ميدان عدلى منصور، ميدان الشلال، ميدان الأزهرى، وكذلك وضع مشروع مرسى الفنادق العائمة فى الخطة الاستثمارية المقبلة، والذي سيكون بداية لتطوير الكورنيش الشرقي، والذي سيحيي المنطقة وسيحل مشكلة نقص الغرف الفندقية في المحافظة".

وأشار محافظ بنى سويف، إلى الاهتمام بتطوير المواقف وإنشاء مواقف جديدة، والاستفادة من محور عدلى منصور كمحور تنموي بإنشاء موقف جديد أسفل المحور، إضافة إلى تطوير مواقف أخرى قديمة.

وأوضح أنه بالنسبة للأسواق، توجد 9 أسواق عشوائية فى المحافظة، وتم تطوير سوق ترعة البوصة ليستوعب عدد 4 أسواق عشوائية، وجارى العمل على إعادة تصميم وإنشاء سوق الدهشورى، وتم دراسة إنشاء أسواق لتجميع باقي الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حضارية، وتم التصديق من رئيس الجمهورية لتخصيص 47 فدان لإنشاء سوق للجملة".

كما تحدث الدكتور محمد هانى غنيم، عن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، مؤكدا أنها نقلت محافظة بنى سويف نقلة نوعية كبيرة جدا، وتستهدف أكثر من 1616 مشروع مستهدف بتكلفة تقارب 12 مليار جنيه، وعدد 266 قرية، فكان هناك مركزين فى المرحلة الأولى ودخلت 3 مراكز أخرى وهى الواسطى وبنى سويف والفشن في المرحلة الثانية، لافتا إلى أن أول مشروع تم افتتاحه ضمن المبادرة هو مجمع مدارس مع افتتاح العام الدراسى الحالى .

كما استعرض محافظ بنى سويف الخطة الاستثمارية ومشروعات الطرق المحلية والصرف الصحي والمخلفات الصلبة، وبالنسبة للطرق المحلية أدخلنا نحو 113 شارع فى الخطة الحالية، وكذلك مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف أنه يوجد 3 مصانع تدوير قمامة في المحافظة، وأشار إلى الاهتمام بمنظومة الجمع وتطوير المقالب، وتم افتتاح محطة وسيطة في مركز ناصر، وفى ببا يتم العمل على المحطات المتحركة، وتم تخصيص 130 مليون جنيه فى الخطة الاستثمارية لتطوير الخطوط فى المصانع، ويوجد 2 مقلب عشوائي تم تسليمها.

وفى القطاع الخدمى، أشار إلى أن المستشفيات في حاجة للتطوير وتم العمل على ذلك مع وزارة الصحة وتم تطوير عدد من المستشفيات، وتابع: "هناك اهتمام بقطاع التضامن الاجتماعي، وتم توقيع وثيقة تنسيق مع المجتمع المدني بحضور 40 جمعية أهلية".

وأكد محافظ بنى سويف على الاهتمام بمنظومة التموين والرقابة على الأسواق للتصدى لبعض "ضعاف النفوس"، ولفت إلى وجود عدد 11 مكاتب تموين مطورة، و18 محطة غاز طبيعي، و2 محطة تمويل سيارات، وعدد 175 مشروع جمعيتى، وكل ذلك يوفر فرص تشغيلية.