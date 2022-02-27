«هتقوم وتنور الدنيا بعطائك».. سماح أنور تطلب الدعاء للفنان سمير صبري

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وجهت الفنانة سماح أنور، رسالة محفزة للفنان الكبير سمير صبري، الذي يرفض في المستشفى الان ينتظر إجراء عملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة.

دوت الخليج يرصد رسالة سماح أنور الفنان القدير سمير صبري

وكتبت سماح أنو،ر في رسالتها للفنان سمير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «هتقوم وهتنور الدنيا بقلبك الصافي، ونفسك الطيبة، وعطاءك وحبك للحياة، هتقوم يا سمير، وحياة كل الخير اللي بينك وبين ربنا، بإذنه ورعايته ودعاءنا في كل وقت وصلاة، إن شاء الله هتقوم».

علاقة سامح أنور بالفنان سمير صبري

الجدير بالذكر أنه يربط الفنانة سماح أنور بالفنان سمير صبري علاقة صداقة قوية، طالتها شائعات كثيرة بزواجهما لكن خط الفنان القدير لينفي تلك الشائعة، مؤكدا أنه كان يتمنى الزواج بها ويحبها، لكن لم يجدي الامر نفعا.

طبيب جراح يتبرع بأجره في سبيل عملية سيمر صبري

من ناحية اخرى، تبرع طبيب جراح وفريقه الطبي، بإجراء عملية جراحية للفنان سمير صبري دون مقابل، واعلنت عن ذلك الفنانة هالة صدقي، إذ كتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ««احب اشكر الدكتور الشاب احمد الجندي والفريق المرافق معه في عمليه الفنان الكبير سمير صبري بتبرعهم بأجرهم»، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر المساند والداعم.

السيرة الذاتية لسمير صبري

ولد الفنان الكبير سمير صبري في مدينة الإسكندرية، مصر عام 1936 في عائلة تحب الفن وتقدره فوالدته كانت تعزف البيانو وخالته تعزف العود وخالاته وجدته كن يصحبنه إلى المسارح والسينما ويشجعنه على تقليد المشاهير.

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إنفصل والداه وهو يبلغ 9 سنوات فانتقل مع والده للعيش في القاهرة وسكن في بناء يقطنه الفنان عبد الحليم حافظ وكان أول معرفته بالفنانين وأول من رأى فيه موهبة مميزة، وتخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة وعمل في بداية حياته كمقدم في الإذاعة الإنجليزية نتيجة إجادته لعدة لغات على رأسها اللغة الإنجليزية.