أول تحرك برلماني بسبب زيارة كوكسال بابا مصر:«مشاهد مبتزلة وتوظيف خاطيء للعلم المصري»

/682005/أول-تحرك-برلماني-بسبب-زيارة-كوكسال-بابا-مصرمشاهد-مبتزلة-وتوظيف-خاطيء-للعلم-المصري

اعلنت غادة عجمي، عضو مجلس النواب، عن القيام بأول تحرك برلماني بسبب زيارة كوكسال بابا البلوجر التركي، وذلك اعتراضا على استخدام العلم المصري الخاطي ووضعه خلف الكرسي الملكي الذي جلس عليه البلوجر كوكسال، ونشر دعايا وصور بشكل ساخر ومبتزل لمطعم شهير.

دوت الخليج

وتابعت عجمي في تصريحات خاصة لـ” دوت الخليج” أن العلم المصري له كل والتقدير والاحترام وننحني له، وغير مقبول بأي شكل من الاشكال وضعه في الدعاية بطريقة مستفزة خلف الكرسي العالي، معلنة عن تقدمها بطلب إحاطة في مجلس النواب بسبب هذه الزيارة .

أول تحرك برلماني بسبب زيارة كوكسال بابا مصر

وأكملت النائبة غادة عجمي أننا يجب ان نكون على مستوى المسؤولية في هذه الأمور، وهناك العديد من الطرق لعمل دعاية بطريقة محترمة ووطنية، وليس هذا الابتزال، مضيفة:” للأسف فوجئت بإستخدام هذا الإسلوب الغير لائق للدعاية.. وأرى انها أتت بنتيجة عكسية”.

واختتمت عجمي حديثها قائلة:” البعض يحتاج إلي تقويم وإعادة القيم التي يحاولون دمسها.. والجميع رأى هذه الفيديوهات والتي ظهر فيها الفتيات بهذه بطريقة غير مقبولة”.

من هو البلوجر التركي كوكسال بابا

يعد كوكسال بابا، من الاشخاص التي تحظى بشهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وانستجرام وذلك بسبب فيديوهاته الغير مألوفة والتصرفات التي يقوم بها التي نالت اعجاب عدد كبير الجمهور”.

ويعد اسمه الحقيقي هو بكتاش أوغلو واشتهر باسم كوكسال بابا، وهو بلوجر تركي الجنسية وولد في مدينة طرابزون التي تقع على الساحل الشمالي لتركيا، ويبلغ عمره 46 سنه كما يعاني كوكسال من مرض وراثي يؤثر على النمو وتسبب هذا المرض في قصر قامته وشكله المميز.