فرج الدري يعلن موافقته علي قانون التأمين الموحد.. ويؤكد:يجذب العديد من الاستثمارات

/682006/فرج-الدري-يعلن-موافقته-علي-قانون-التأمين-الموحد-ويؤكديجذب-العديد-من-الاستثمارات

قدم النائب فرج الدري عضو مجلس الشيوخ، الشكر للجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب هاني سري الدين، على ما بذلوه من جهد فائق، في إعداد التقرير، حول مشروع قانون التأمين الموحد.

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وأضاف الدري: مشرع القانون جمع فأوفى، ولم يترك صغيرة أو كبيرة إلا أوفاها بحثا، وتمحيصا، وتعديلا، وتأييدأ،وذلك خلال ۲۷ جلسة، حضرها ممثلوا الوزارات والهيئات المعنية.

كما قدم الدري، الشكر لوزير العدل المستشار عمر مروان بشأن ما ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع، حول تحديد الهدف من التقدم به، وذلك لرسم قواعد محددة، وشاملة، لصناعة التأمين في مصر، ولتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ولتجميع القواعد المنصوص عليها في العديد من القوانين في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري، ولأول مرة، قانون موحد وشامل، يحتوي في طياته على آليات الإشراف، والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر .

فرج الدري يعلن موافقته علي قانون التأمين الموحد

ووجه عضو مجلس الشيوخ، الشكر أيضا للحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على هذا النهج القويم، الذي تسلكه، بتجميع التعديلات العديدة، التي طرأت على القوانين السارية، وما أكثرها، في مشروع واحد، يضم ما تراه الحكومة من تعديلات أو إضافات.

كما قدم الشكر لوزير القوي العاملة الدكتور محمد سعفان، علي مشروع قانون العمل الذي تمت الموافقة عليه سابقا، وما شهدته القاعة من ارتفاع بمستوى الحوار بينه وبين أعضاء المجلس وعن مشروع قانون التأمين الموحد، لما سبق من مبررات، ولما ورد في تقرير اللجنة الموقرة، في الصفحة السابعة، من مبررات ثمانية، تستوجب حتمية صدور هذا القانون، معلنا موافقته من حيث المبدأ علي مشروع قانون التأمين الموحد.