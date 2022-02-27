/682007/التعاونيات-أبرز-الحلول-لمواجهة-أزمة-صناعة-الأثاث-فى-دمياط-والمحافظ-يطلق-مشروع-للحفاظ-على-تراث-المهنة

دعا صلاح مصباح، القيادي العمالي وعضو مجلس الشورى الأسبق عن محافظة دمياط، العاملين في قطاع صناعة الأثاث والصناعات التكميلية إلى المضي قدما في تطوير الحرفة. وأكد مصباح في تصريح لموقع "دوت الخليج"، أن هناك اجتماعات تجرى بهدف الحفاظ وتطوير الصناعة، مشيرا إلى أن صناعة الأثاث في الإقليم تاريخية وتحتاج إلى بذل كافة الجهود من الأطراف كافة لضمان مستقبل متميز، على الرغم من العقبات التي تواجهها.

وشدد على أن مدينة الأثاث التي جرى تدشينها في شطا قادرة على إعادة توطين المهنة، وحمايتها بعد أن جرى غلق مئات الورش، مطالبا بضرورة وضع قاعدة بيانات موثقة حول أعداد الصناع ونوعيات الحرف المتعلقة بالمهنة. وأوضح مصباح، أنه من الضروري أن يكون هناك مواكبة للتطورات على مستوى الميكنة العالمي، تزامنا مع العودة إلى الهوية المصرية في التصميمات بعيدا عن الروح الغربية التي سيطرت على الحرفة في السنوات الأخيرة.

مدينة دمياط للأثاث

وأكد أن روشتة إنقاذ الصناعة تتمثل في دعم الحرفيين، لمواجهة ظاهرة غلق الورش، فضلا عن إعطاء فرص عمل لهذه المنشآت من خلال استغلال الطاقة الإنتاجية لها. وتابع حديثه "الصانع الماهر يمكنه أن يضع قيمة مضافة على المنتج المتميز، في الوقت الذي أكد فيه أن التعاونيات حل مهم لخلق مناخ اقتصادي نشط".

وحصدت قرية الشعراء التابعة لمركز دمياط، المركز الثالث بجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة فئة "القرى"، وجرى تأسيسها في العام 1975. وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في تصريح صحفي، إن القرية تعد قلعة صناعية ضخمة لصناعة الأثاث، فضلا عن انتشار الورش والمحال التجارية لمستلزمات هذه الصناعة. وأوضحت أنه جرى توفير نسبة 100% من المياه النقية لأهالي القرية، و70% نسبة التغطية من الغاز الطبيعي، إلى جانب محو أمية 1519 شخصًا من أهالي القرية​.

وبينت المحافظ، أنه جرى تسهيل إجراءات الحصول على قروض من برنامج "مشروعك" بقيمة إجمالية 40 مليون جنيه لحوالي أصحاب 110 وورش بالقرية. أضافت أن صناع الأثاث بها يشاركون في المعارض الداخلية والخارجية، كما يمثل بعضهم الغرفة التجارية في معارض المحافظات.

محافظ دمياط تطلق مشروع للحفاظ على صناعة الأثاث

كما أعلنت الدكتورة منال عوض، البدء في تنفيذ مشروع "الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي لصناعة الأثاث"، بالشراكة مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى"، وجامعتي سالفورد مانشستر، ولانكستر بالمملكة المتحدة. وأضافت المحافظ، أن المشروع يهدف إلى إعلان الصناعة التراثية للأثاث بمدينة دمياط، ضمن التراث الثقافي العالمي وتوثيق البعد لتلك الصناعة، من أجل حفظ وتعزيز وتطوير أنماط وقيم التراث الصناعي.

وأوضحت أن ذلك يأتي في مواجهة للمخاطر المحتملة لارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن التغيرات المناخية، إلى جانب تحقيق التعاون الدولي من أجل الحفاظ على المعرفة المحلية والحرفية اليدوية التي تشتهر بها المحافظة على المستوى العالمي. وتابعت محافظ الإقليم حديثها "يساهم البرنامج في تقديم الدعم الفني لتحقيق أهداف المشروع للنهوض بالقدرات البشرية لأبناء محافظة دمياط".