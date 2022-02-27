/682009/تأكيدا-لـ-تحيا-مصررسمياحرمان-نائب-الشيوخ-مصطفى-سالمان-من-أعمال-المجلس-حتى-نهاية-دور-الانعقاد

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، خلال جلسته العامة اليوم الاحد، علي تقرير لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والتي انتهت بتوصية حول حرمان النائب مصطفى سالمان، من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، وذلك تأكيدا لما نشره موقع دوت الخليج صباح اليوم الأحد.

دوت الخليج

وجاء القرار فى ضوء قرار هيئة مكتب مجلس الشيوخ بإحالته للجنة القيم للتحقيق معه فيما نُسب إليه من وقائع إعمالاً للمادتين ٣١ و ٣٢ من اللائحة الداخلية واللتين أجازتا لمكتب المجلس إحالة العضو للجنة القيم حال ارتكابه مخالفات تُشكل ‏خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو ‏الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية.

وكان مجلس الشيوخ قد أكد رفضه التام لأية تجاوزات تَصدُر عن أي من أعضائه تُمثل خروجاً عن القانون أو إنتهاكاً لقيم ومبادئ المُجتمع المصرى وعدم توانى المجلس نحو المُبادأة بالمُحاسبة لائحياً داخل المجلس تجاه أي من المُخالفات.

تأكيدا لـ دوت الخليج..رسميا..حرمان نائب الشيوخ مصطفى سالمان من أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد

وجدير بالذكر أن قرار هيئة مكتب مجلس الشيوخ جاء عقب تلقى قرار من حزب مستقبل وطن بفصل العضو مصطفى محمد سالمان حسن نهائياً من عضوية الحزب والمُطالبة بإحالته للجنة القيم لإرتكابه وقائع تمثل خروجاً عن المألوف بأوساط المجتمع وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مُبرر .

عقوبة النائب مصطفى سالمان جاءات بحسب مادة 246 والتى تنص على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية، أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات أولًا: اللوم. ثانيًا: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.ثالثًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات رابعًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد خامسا إسقاط العضوية