/682010/تفاصيل-مشاركة-محمد-حاتم-في-مسلسل-طلوع-الروح

يستعد الفنان محمد حاتم للمشاركة في موسم مسلسلات رمضان 2022، وذلك من خلال مسلسل طلوع الروح التي تتولى إخراجه المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري.

دوت الخليج تنشر تفاصيل مسلسل بطلوع الروح للفنان محمد حاتم والمخرجة كاملة أبو ذكري

محمد حاتم في مسلسل بطلوع الروح في مسلسلات رمضان 2022

ويقوم حاتم خلال أحداث المسلسل بدور أكرم وهو مدير شركة إعلانات متزوج من روح (منة شلبي)، ويخوضا سويًا رحلة لا رجعة فيها.

أبطال مسلسل بطلوع الروح

يتكون مسلسل طلوع الروح من 15 حلقة، وهو تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج كاملة أبو ذكري. ويشارك في بطولة مسلسل بطلوع الروح في مسلسلات رمضان 2022، كلًا من النجمة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، محمد حاتم، عادل كرم.

محمد حاتم في مسلسل منورة بأهلها

وعلى جانب آخر الفنان محمد حاتم ينتظر عرض مسلسله الجديد والذي يحمل اسم منورة بأهلها عبر منصة شاهد vip وذلك يوم 6 مارس المقبل.

دور محمد حاتم في مسلسل منورة بأهلها

يجسد محمد حاتم في مسلسل منورة بأهلها، شخصية مُهاب، وهو مصور لديه موهبة خاصة، قادم من السويس للقاهرة لتحقيق حلمه، ولكنه يكتشف أن ما ينتظره مختلف تمامًا عن أحلامه.

محمد حاتم في مسلسل أبو العروسة

ويشارك أيضًا محمد حاتم في بطولة الجزء الثالث من المسلسل أبو العروسة الذي يعرض حاليًا على قناة dmc وdmc دراما، ومنصة Watch it، ويشارك في بطولة المسلسل النجوم سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، محمد عادل، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

من هو محمد حاتم؟

يشار إلى أن الفنان محمد حاتم شارك في موسم مسلسلات رمضان 2021، بمسلسل قصر النيل، كما قدم اعمالًا درامية نالت نجاحًا كبيرًا مثل في كل أسبوع يوم جمعة وممالك النار. حصل على جائزتين عن دوره في فيلم لما بنتولد، وهما أفضل ممثل من مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته العاشرة وجائزة أفضل ممثل صاعد في مسابقة السينما المصرية التي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة ولجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج الكبير على بدرخان.