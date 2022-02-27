/682012/محلية-البرلمان-تتفقد-مشروعات-حياة-كريمة-ببنى-سويف

استقبل الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، ضمن برنامج الزيارات التي تقوم بها اللجنة للمحافظات بهدف التعرف على أوضاع المحافظة ومشاكلها واحتياجاتها والمشروعات التي تنفذ فيها، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية، وعدداً من القيادات التنفيذية، وبعض أعضاء مجلس النواب.

ويتضمن برنامج زيارة اللجنة عقد اجتماع يتخلله عرض "presentation"عن مجهودات وإنجازات المحافظة و استعراض ملامح منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة في الفترة الحالية، ثم تفقد وحدة المتغيرات المكانية والمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، يعقبها زيارة ميدانية لبعض المشروعات في عدد من القطاعات الحيوية والخدمية، منها كورنيش النيل والممشى السياحي محطة الصرف الصحي بتزمنت الشرقية والنصب التذكاري بحديقة الشلال، علاوة على تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وموقع الموقف الجديد أسفل محور عدلي منصور.

محافظ بنى سويف يستقبل وفد البرلمان

وقال محافظ بنى سويف، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشمل 66 قرية فى المرحلة الأولى، و3 مراكز أخرى في المرحلة الثانية، ومؤخراً تم افتتاح العديد من المشروعات التنموية، وتم توقيع أول وثيقة رسمية لتنسيق جهود العمل الأهلى، كما تم تطوير 6 مراكز تكنولوجية، وإنشاء مواقف سيارات أسفل محور عدلى منصور.

وتابع المحافظ: "بنى سويف من المحافظات الكبيرة، تعداد السكان فيها 3،5 مليون، وفعلنا بروتوكولات للمشروعات الصغيرة وانطلقنا من الاستراتيجية التنموية الاقتصادية، ونفذنا عدد كبير من المشروعات ورفع وتطوير البنية التحتية في كل القطاعات، ومن أبرز المشروعات الجارى تنفيذها لتطبيق الاستراتيجية تطوير منظومة النقل والمواصلات، وإنشاء مدينة سياحية على مساحة 2124، وفى الإصلاح الإدارى كل مراكز المحافظة فيها مراكز تكنولوجية، لتسهيل تقديم الخدمات وتحويلها لخدمات مميكنة".

وذكر أن تم تفعيل منظومة إلكترونية لإدارة الشكاوى بإطلاق تطبيق "بنى سويف معاك" ومن خلال يستطيع المواطن تقديم الشكوى من أى مكان ومتابعتها، وكذلك منظومة الهيكل التنظيمي لمنظومة المتابعة (360) وتتولى عملية التقييم والمتابعة وتشكيل فرق تتواجد في الشارع للرصد الميدانى، وتم عمل دمج لشباب المحافظة فى هذا الموضوع، وتم عمل مبادرات شبابية، ومنها المجلس الاستشاري للمحافظة والذى أخرج كوادر شبابية واعدة، يساهموا في خلق أفكار، وقاموا بتدريب شباب تأهيل وتمكين، ويتم الاستعانة بهم فى لجان المساهمة المجتمعية".

وتابع: يوجد اهتمام كبير من القيادة السياسية بالصعيد وتنميته وكان لمحافظة بنى سويف نصيب من ذلك بإقامة مشروعات تنموية وقومية، وبنى سويف تحتل المركز الأول فى تبطين الترع بتكلفة 667 مليون جنيه بطول 427 كيلو، وإعادة تأهيل مخر سيل وادى سنور لمواجهة الأمطار والسيول، بتكلفة 17 مليون و956 ألف جنيه، وكذلك إنشاء مجمع الصناعات ويحتوى على 266 وحدة صناعية بتكلفة نحو 900 مليون جنيه، ويضم مشروعات صناعية متوسطة وصغيرة".