/682016/حملة-موسعة-لرفع-الإشغالات-وإزالة-التعديات-برأس-البر

شنّت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، حملة موسعة على كورنيش البحر لرفع الإشغالات من دراجات وعربات يد وأفران، فضلا عن إزالة المخالفات في الأسواق المختلفة، اليوم الأحد. كما جرى تنفيذ حملة أخرى بمنطقة الامتداد العمراني لرفع المخلفات، وبين العشش لرفع الإشغالات المخالفة للباعة الجائلين والعربات التي يجرى استخدامها للنبش في القمامة.

جاءت الحملة بالتنسيق مع شرطة المرافق، وجرى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة، لمجابهة انتشار فيروس "كورونا". وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إزالة 26 حالة لتعديات على أملاك الدولة في مدينتي كفر سعد ورأس البر، قبل ساعات. وأوضحت المحافظ، في تصريح صحفي، أن الحملة تأتي حفاظا على حقوق الدولة. وأضافت أنه جرى إزالة 26 حالة بمساحة 2040 مترا، تابعة لولاية الموارد المائية والري.

حملات استرداد أملاك الدولة

وتابعت "جرى أيضا إزالة 21 حالة بمساحة 1638 مترا، إلى جانب إزالة 28 حالة بمساحة 4147 مترا بمدينة رأس البر تابعة لولاية حماية النيل، فضلاً عن إزالة 225 حالة بمناطق مختلفة منذ انطلاق الموجة بمراحلها الثلاث". وفي وقت سابق ، تفقدت منال عوض، مبنى الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ومحطة الركاب، لمناقشة خطة ترميم المبنى ورفع كفاءته وتطويره بشكل حضاري يتناسب مع مكانة المدينة السياحية. كما أكدت على إعادة تخطيط المنطقة المحيطة واستغلالها، وإنشاء مقاعد مزودة بمظلات، مؤكدة على وضع مخطط يتوافق مع الطبيعة الخاصة للمدينة.

شنت الوحدة المحلية بدمياط، حملة استهدفت المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدد من المناطق بنطاق المدن والقرى. وأسفرت الحملة المُنفذة، عن تحرير12 محضرا لعدم ارتداء الكمامة الواقية وتحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيها، بالإضافة إلى غلق وتشميع 3 مقاهي لتقديم شيشة للمواطنين ولعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما جرى غلق ورشة بمنطقة السيالة لمخالفة مواعيد الغلق، بالإضافة إلى مصادرة 28 شيشة. وتعهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، باستمرار الحملات لمكافحة فيروس كورونا، وتحرير محاضر فورية للمخالفين. وأصدرت المحافظ ضمن الإجراءات الاحترازية، عدة قرارات منها منع إقامة الأسواق الشعبية، وحظر استخدام الشيشة في المقاهي. وأعلنت مديرية الشؤون الصحية في دمياط، أن التطعيم بلقاح كورونا لأهالي المحافظة، يجرى في عدد من المراكز المتنقلة.

وأوضحت، في بيان صحفي، أنه من المقرر أن يستمر التطعيم من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء. أضاف البيان أن التلقيح بالجرعة الأولى يجري في مركز شباب شطا ومحكمة شطا ومقر الشهر العقاري ونادي الشرطة ومحكمة فارسكور، وميدان الجمعية بمركز كفر البطيخ، والوحدة الصحية بالبراشية.