/682020/بعد-قرارات-محافظ-بورسعيد-حملات-مكثفة-لغلق-سناتر-الدروس-الخصوصية-بالمحافظة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، حملات تشميع وغلق مراكز الدروس الخصوصية، ومصادرة محتوياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استمرار عمل هذه المراكز، قامت الأجهزة التنفيذية داخل حي الزهور بغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بعدد 5 سناتر، حيث تم المرور ورصد مراكز الدروس الخصوصية و تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شهدت منطقة شباب الخريجين وشباب أكتوبر، حملات مكثفة لمواجهة انتشار سناتر الدروس الخصوصية، وذلك فى إطار تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بشأن التصدي لظاهرة انتشار الدروس الخصوصية بالمحافظة. وكانت لجان الرصد والمتابعة المشكلة من الإدارات المعنية بالحى قد رصدت تردد عدد من الطلاب والطالبات على مراكز الدروس وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابهم وتنفيذ قرار الغلق والتشميع كما شنت الأجهزة التنفيذية بحي الشرق حملة مكثفة أسفرت عن تشميع عدداً من السناتر للدروس الخصوصيه بكلا من شارعي الثلاثيني والمشرق وشارع الجيش وعرابي وتم التحفظ علي المنقولات المستخدمة واتخاذ الاجراءات القانونيه ضدد المخالفين يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تتخذها المحافظة لمنع الدروس الخصوصية التى تستنزف الوقت والمال من الطلاب، وفى إطار إعادة الدور الهام للمدارس فى العملية التعليمية.

تعليمات مشددة بغلق سناتر الدروس الخصوصية ببورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لقاءا اليوم، بالمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، مع كافة القيادات التعليمية بالمحافظة، ومديري الإدارات والمراحل التعليمية المختلفة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ورؤساء الأحياء.ومدينة بورفواد

وأوضح محافظ بورسعيد أنه من خلال متابعته المستمرة لسير العملية التعليمية لاحظ انخفاض نسب حضور الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، وذلك نتيجة اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية، مشيرا إلى انه لن يسمح لاستغلال الطلاب وأولياء الأمور من خلال تجار العلم "معلمي الدروس الخصوصية"، لافتا أن النتائج لم تكن مرضية خلال الفصل الدراسي الأول نتيجة اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية وعدم الذهاب للمدارس خاصة في مرحلة الشهادة الإعدادية.

وشدد محافظ بورسعيد على كافة القيادات التعليمية بالمحافظة بالاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية في المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور في المدارس بمختلف المراحل التعليمية، مشدداً على أنه غير مسموح بالغياب إلا في الحالات الضرورية، وأكد أيضاً أنه سيتم ربط دخول الطالب الامتحان بنسب حضوره الدراسي خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك لضمان انتظان العملية التعليمية، موضحاً أنه سيتم انعقاد لقاء مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لمناقشة إصدار قرارات رادعة خاصة بنسب الحضور داخل المدارس.