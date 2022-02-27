عاجل.. السيسى يؤكد أهمية توسيع مجالات التعاون الثنائى مع الأردن

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائى فى مختلف القطاعات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الملك عبد الله عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والأردن وتميزها فى ظل التنسيق الدائم بين قيادتى البلدين، مؤكداً تطلعه للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائى على شتى الأصعدة، ومشيداً بانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية مؤخراً بالقاهرة برئاسة رئيسى وزراء البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر لشقيقه الملك عبد الله عن الإشادة بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور مستمر، وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية مشدداً على أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائى المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التى أسفرت عن اجتماعات اللجنة العليا الأخيرة بين الجانبين.