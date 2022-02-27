تعامل حكومى متعدد الأصعدة مع تطورات الأزمة الأوكرانية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى الجهود التى تبذلها الحكومة لتقليل التأثير السلبى للحرب على مصر. تهدف غرفة أزمات مجلس الوزراء لمساعدة الطلاب المصريين فى الجامعات الأوكرانية، وتبحث تأثير ارتفاع أسعار البترول العالمية على الموازنة، وتعمل على دراسة تأمين احتياجاتنا من الأقماح خاصة وأن 90% من واردات مصر من القمح تأتى من روسيا وأوكرانيا.

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