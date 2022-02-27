إزالة 25 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة

جدة - نرمين السيد -

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية والأراضى أملاك الدولة وذلك فى إطار تكليفات مشددة من أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدى على الأراضى الزراعية وردع المخالفين.

وأزالت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف 5 حالات بناء مخالف على أراضى زراعية وتعديات على أراضى أملاك الدولة بمساحة 8 قيراط وتم إزالتها بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أزالت المحافظة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر 7 حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضى الزراعية بمناطق ذات الكوم وبرقاش والمنصورية بالإضافه إلى إزالة 8 مخالفات بناء وتعديات على الأراضى الزراعية رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بقرى الرهاوى والاخصاص ووردان وأبوغالب والجلاتمة وذلك بمساحات تتراوح ما بين 80 إلى 250 م2 وتمت الإزالة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة العياط تم إزالة جمالون على مساحة 100م2 بقرية المساندة رصدته وحده المتغيرات المكانية على مساحة 30م2 بقرية اللشت إلى جانب إزالة أسوار مقامه بالمخالفة على أرض زراعية فى نطاق الوحدة المحلية بطهما وإزالة حالة تعدى عبارة عن حفر لبشة بمدينة العياط وتم ردمها بالكامل وجارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.