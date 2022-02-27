جامعة قناة السويس تؤهل مستشفياتها للانضمام لمنظومة التأمين الشامل

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، البدء فى تنفيذ خطة رفع وتأهيل المستشفيات الجامعية لتحقيق معايير هيئة الاعتماد حتى تنضم لمنظومة التأمين الصحى الشامل، مضيفا أن هذا المشروع الوطنى تبنته القيادة السياسية ووضعته فى قمة أولويات الدولة وجعلته هدفا أصيلا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية 2030، والذى يفعل الحق الذى نص الدستور عليه بحصول جميع المصريين على تأمين صحى شامل طبقا لأعلى مستويات الجودة والسلامة العالمية.





وأوضح رئيس الجامعة -فى بيان اليوم الأحد- أعداد الجراحات التى تمت بمشروع قوائم الانتظار بمرحلتها الثانية، مشيرا إلى أنه تم إجراء3 آلاف و997 عملية جراحية بواقع 21 قلب مفتوح،1352 قسطرة قلب، 156 جراحة عظام،1477 جراحة عيون، 335 جراحة أورام، 484 جراحة مخ وأعصاب، 137 جراحة أوعية دموية والقسطرة الطرفية، 36 للقسطرة المخية. وتابع مندور أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى إنشاء مستشفى نموذجى يتواكب مع منظومة التأمين الصحى الجديد ووفقا لذلك وضعت الجامعة خطة مرحلية للتطوير ستتم فى غضون عام على مرحلتين كل مرحلة ستة أشهر، تشمل رفع كفاءة المستشفى من حيث الأعمال المدنية والخدمات الطبية وزيادة عدد الأسرة حتى تستطيع تقديم خدماتها للمواطنين ودون الإخلال برسالتها العلمية والتعليمية والتدريبية وتخريج أفضل الكوادر فى هيئة الأطباء والتمريض. وتفقد رئيس الجامعة أعمال الرفع والتأهيل بالأقسام الداخلية، وهى الخطة الطموحة التى شرعت إدارة الجامعة فى تنفيذها لعمل نقلة نوعية فى مستوى الخدمة الصحية للمستشفيات الجامعية، بعض الأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعى والتى تم إخلاءها تماما للبدء فى أعمال التطوير.

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