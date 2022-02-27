تحذير من طقس الليل.. الأرصاد تعلن توقعاتها

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء الهيئة أن يسود البلاد غدًا الاثنين، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد وسلاسل البحر الأحمر، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلاً طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 11

الإسكندرية 21 11

وادى النطرون 20 11

طنطا 20 12

شبين الكوم 21 11

دمنهور 20 12

بلطيم 19 11

مطروح 19 11

السلوم 18 10

سيوة 22 08

بورسعيد 20 12

دمياط 20 11

الزقازيق 22 11

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 21 10

السويس 22 11

العريش 19 10

رفح 18 09

رأس سدر 21 12

نخل 21 04

نويبع 23 15

طابا 22 13

كاترين 21 03

الطور 23 11

شرم الشيخ 25 13

الغردقة 24 14

مرسى علم 25 13

الفيوم 23 09

بنى سويف 22 08

المنيا 23 07

أسيوط 23 07

سوهاج 24 08

قنا 25 09

الأقصر 27 09

أسوان 28 10

إدفو 29 11

أبوسمبل 29 11

الوادى الجديد 28 06

شلاتين 26 12

أبو رماد 24 13

حلايب 24 13

رأس حدربة 26 14