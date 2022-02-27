«بيطرى الغربية» تحصن الماشية ضد الأمراض الوبائية

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، فى تصريح صحفى، أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح حملة تحصين الماشية. ولفت إلى أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

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