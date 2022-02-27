إغلاق 1897 منشأة طبية مخالفة لاشتراطات مكافحة العدوى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 1897 منشأة طبية خاصة مخالفة، فى الفترة من 7 إلى 24 فبراير الجارى، ضمن الحملات الدورية التى تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، على المنشآت الطبية الخاصة، حرصا على صحة وسلامة المرضى.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات تضمنت المرور على 8 آلاف و318 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية بجميع محافظات الجمهورية، للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية.

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكى، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى يتم رصدها خلال المرور.

وأشار زكى إلى تحرير 190 محضرا حيال المخالفات التى تم رصدها أثناء المرور والتى تنوعت بين عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة، فضلا عند ضبط أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، والتى تم التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها.

وأوضح أنه تم نقل المرضى من المستشفيات التى تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة، من خلال سيارات إسعاف، مؤكدًا استمرار تنفيذ الحملات الرقابية الدورية على كل المنشآت الطبية، حرصًا على صحة المرضى ولضمان تلقيهم أفضل خدمة طبية.