الرئيس السيسى يتلقى اتصالاً هاتفياً من الملك عبد الله الثاني بن الحسين

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي في مختلف القطاعات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد أعرب جلالة الملك عبد الله عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والأردن وتميزها في ظل التنسيق الدائم بين قيادتي البلدين، مؤكداً تطلعه للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، ومشيداً بانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية مؤخراً بالقاهرة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عبر لشقيقه جلالة الملك عبد الله عن الإشادة بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور مستمر، وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية مشدداً سيادته على أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي أسفرت عن اجتماعات اللجنة العليا الأخيرة بين الجانبين.