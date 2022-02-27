الصحة: إغلاق 1897 منشأة طبية خاصة لمخالفتهم اشتراطات مكافحة العدوى والعمل بدون...

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 1897 منشأة طبية خاصة مخالفة، في الفترة من 7 إلى 24 فبراير الجاري، وذلك ضمن الحملات الدورية التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، على المنشآت الطبية الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات تضمنت المرور على 8 آلاف و318 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

وأشار "زكي" إلى تحرير 190 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور والتي تنوعت بين عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة، فضلاً عند ضبط أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، والتي تم التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها.

وأوضح "زكي" أنه تم نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة، من خلال سيارات إسعاف، مؤكداً استمرار تنفيذ الحملات الرقابية الدورية على كافة المنشآت الطبية، حرصاً على صحة المرضى ولضمان تلقيهم أفضل خدمة طبية.