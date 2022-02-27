/682032/موعد-صرف-معاشات-شهر-مارس-2022-متى-استلام-القبض

موعد صرف معاشات شهر مارس 2022.. يتسائل العديد من المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2022، وذلك مع اقتراب شهر فبراير حيث ينتظرها ما يقرب ما يزيد على عشرة ونصف مليون مواطن وهم اصحاب المعاشات.

دوت الخليج

تقوم الهيئة القومية للتامينات بالبداية في الزيادات الجديدة والتي يقرر صرفها مع بداية شهر يوليو 2022، حيث تبدأ صرف تبدأ الهيئة في صرف المعاشات لشهر مارس القادم عبر كل من البنوك ومكاتب البريد ومنافذ شركة فورى ومن الهاتف المحمول، ويقرب عدد هؤلاء 10.5 مليون نصف صاحب معاش.

زيادة المعاشات 2022

وحول هذا الموضوع قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومي للتأمينات، انه متوقع تطبيق الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات في شهر يوليو المقبل، حيث يتم العمل على اجراء الدراسة الاقتصادية اللازمة، من أجل تحديد نسبة الزيادة التي سيتم إقرارها للمعاشات في يوليو المقبل، وذلك بما يتوافق مع موارد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وتم تقسيم اصحاب المعاشات من الهيئة القومية إلى شرائح وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية:

-الشريحة الأولى والتي تتقاضى معاشا أقل من 1000 جنيه يبدأ صرفها في 1 مارس 2022.

اما الشريحة الثانية زالتي تتقاضي من 1000 إلى 2000 جنيه، يبدأ صرفها في 2 مارس 2022.

فيما يتم الصرف للشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه في يوم 3 مارس 2022.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2022

وعملت الهيئة القومية على دمج أصحاب المعاشات في خطة الدولة للشمول المالي، من أجل ان يتمكن كل صاحب معاش من الحصول على كارت ميزة مجانا، ويكون في قدرته صرف مستحقاته المالية من خلال ماكينات الصرف الآلي.

ما تريد معرفته عن كارت ميزة

ويعتبر كارت ميزة من الاشياء التي تمكن أصحاب المعاشات من الاستفادة من العديد من الخدمات المصرفية كالقيام بعمليات الشراء الإلكتروني وسداد الرسوم الحكومية ودفع فواتير المياه والكهرباء والغاز.

أقرأ ايضا: أول تحرك برلماني بسبب زيارة كوكسال بابا مصر:«مشاهد مبتزلة وتوظيف خاطيء للعلم المصري»

كما يوفر كارت ميزة أيضا امكانية حصول صاحب المعاش على عائد عن رصيد حسابه، والاقتراض بضمان المعاش.