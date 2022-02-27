/682018/فيوتشر-نحب-المباريات-الكبيرة-ونستعد-بقوة-للقاء-الزمالك-بالدوري

يلتقي الزمالك مع فيوتشر الأربعاء المقبل، في الساعة الثامنة مساء، في لقاء الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يعود الزمالك مساء اليوم إلى القاهرة قادمًا من المغرب، بعد خوض مباراته مع الوداد الرياضي، في ثالث جولات المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يستعد فيوتشر بكل قوة لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري، والتي تأتي بالكثير على الفريقن في جدول ترتيب الدوري، ويبحث فيها الزمالك عن تعديل مسار نتائجة في الفترة الأخيرة.

تصريحات محمد عبد الكريم

وقال محمد عبد الكريم المدرب العام للفريق خلال مداخلة ببرنامج "وان تو" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "عمر كمال عبد الواحد من اللاعبين المخلصين والملتزمين، اشتغل على نفسه جيدًا، علي ماهر استطاع توظيفه في مركزه، ونعمل معه على تطوير الشق الدفاعي عنده، وإن شاء الله سيكون من أفضل اللاعبين في مركزه".

وتابع: "أحمد رفعت يطور من نفسه لأنه يريد العودة للمنتخب، كل اللاعبين في مرحلة تطور لا أريد أن أنسى أحد، ولكن جميع اللاعبين جاهزين".

وأضاف: "نستعد لمواجهة الزمالك، وإن شاء الله تكون مباراة جيدة، وعلي ماهر يحب المباريات الكبيرة، وأتمنى أن يكون لقاء يليق باسم الناديين واللاعبين المتواجدين".

الوداد المغربي والزمالك

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/1، على ملعب محمد الخامس، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وبدأ الزمالك اللقاء بقوة وسجل هدف التقدم عن طريق أحمد سيد زيزو، في الدقيقة الثالثة من تصويبة صاروخية سكنت شباك التكناوتي.

ولكن يعود الوادا سريعاً، وسجل زهير المرتجي هدف التعادل بعد ارتباك من مادفعي الزمالك، ليسدد المرتجي الكرة لتسكن شباك محمد أبو جبل.

موقف الفريقين في ترتيب المجموعة

وظل الوداد يهاجم حتى سجلوا الهدف الثاني عن طريق أمين فرحان في الدقيقة 37، بعد خطأ من أبو جبل في إخراج الكرة.

وبتلك النتيجة ظل الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما أرتقفع رصيد الوداد للنقطة رقم 6 في المركز الثاني خلف بترو أتليتكو.