/682022/سعيد-ضيف-الله-قانون-التأمين-الموحد-يواكب-الجمهورية-الجديدة

أشاد النائب الوفدي سعيد ضيف الله عضو مجلس الشيوخ، بمجهودات اللجنة المالية والاقتصادية في مناقشات قانون التأمين الموحد، مؤكدا كل الشكر والتقدير للجنه علي مناقشة هذا القانون الذي يواكب الدولة والجمهورية الجديدة.

دوت الخليج

وأضاف ضيف الله، أن هناك بعض بعض التحفظات في المواد سوف تناقش حينها.

قانون التأمين الموحد

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئيا على مشروع قانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون التأمين الموحد.

واستعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون “بإصدار قانون التأمين الموحد”.

مشروع القانون يستهدف:

1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

2- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.

3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

4- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

5- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.

6- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

7- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.