استعداداً لشهر رمضان" الغضبان" يتفقد مجازر بورسعيد

/682024/استعدادا-لشهر-رمضان-الغضبان--يتفقد-مجازر-بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مجزر بورسعيد بجنوب المحافظة، لمتابعة سير ومستجدات العمل داخلها. وأطلع المحافظ على أقسام المجزر وٱلية وآجراءات الذبح المتبعة، ووجه محافظ بورسعيد بتطوير الخدمات المقدمة بالمجزر، والعمل على زيادة سعة المجزر لاستقبال أكبر عدد من الماشية، وتحسين الخدمة وتطويرها بالمجزر، لافتا لأهمية المجزر ببورسعيد الذى يوفر خدمة للمواطن بأسعار مناسبة ويحقق معايير السلامة فى ذبح الماشية، موجها برفع كفاءة المجزر خلال الفترة المقبلة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم .

وعلى صعيد آخر سلم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، أول دفعة من مبادرة السيد رئيس الجمهورية لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة والتي مر عليها أكثر من عشرين عاما بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي وذلك بعدد 24 سيارة جديدة للمواطنين، وذلك خلال احتفالية بديوان عام محافظة بورسعيد وبحضور عدد من المواطنين أصحاب السيارات واسرهم .

وأشاراللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى أن مبادرة الرئيس لتحويل السيارات المتقادمة التي مر عليها أكثر من 20 عامًا لتعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين، تأتي في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على البيئة، والتي تتماشى مع الأعمال التنموية على كافة الأصعدة، موضحًا أنه جاري الانتهاء من إنشاء صالة مخصصة لتخريد السيارات بحي المناخ، لكافة السيارات.

وقام “الغضبان” اليوم بتسليم 24 سيارة جديدة من أصل 160 سيارة تم تخريدها. ووجه محافظ بورسعيد الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تنفيذ المبادرة في محافظة بورسعيد كأول المحافظات، مؤكدا ان المبادرة وفرت لكل من لديه سيارة قديمة يعاني منها سيارة جديدة حديثة تعمل بالغاز الطبيعي. وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بسرعة التقديم للمبادرة لاستبدال سياراتهم المتقادمة بأخرى حديثة، والتي تعتبر أحد الهدايا التي قدمها السيد الرئيس لأبناء بورسعيد.

محافظ بورسعيد يشدد بغلق سناتر الدروس الخصوصية

كما شنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد حملات مكثفة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمواجهة انتشار سناتر الدروس الخصوصية، وذلك استجابة لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بشان تكثيف حملات تشميع مراكز الدروس الخصوصية، بنطاق المحافظة.

وشهد حى المناخ حملات مكثفة استهدفت عدداص من سناتر الدروس الخصوصية، والتى تمكنت من غلق وتشميع أكثر من 40 سنتر بمحيط المنطقة، فضلاً عن تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وشدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على ضرورة استمرار تلك الحملات لمواجهة انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، لافتاً إلى أنه سيتم عقد لقاء برفقة وزير التربية والتعليم لمناقشة وضع عقوبات رادعة للطلاب الذين تتجاوز نسبة غيابهم نسبة الـ 10%.