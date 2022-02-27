ارتفاع درجة الحرارة تثير شكاوي نواب قنا من ملاعب النجيل الصناعي..وشباب البرلمان  توصي: حق الناس علينا حل مشاكلهم 

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تغقد وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ، مركز شباب الكلاحين ابنود، بمدينة قفط بمحافظة قنا ، وذلك في اطار زيارتها الاولي لمحافظات الصعيد ، للاستماع لمطالب الشباب والعمل علي تحقيقها من خلال التعاون مع وزارة الرياضة .

دوت الخليج

رياضة النواب تستعرض مشاكل مراكزل الشباب بقنا وسوهاج

وطرح محمد علي عمدة القرية ، علي وفد لجنة الشباب عدد من المشكلات التي تواجهم ، منها عدم قانونية المساحة المخصصة لمركز الشباب والملاعب المقامة عليها ، لافتا الي ان محافظة قنا ومديرية الشباب ، اقترح تخصيص أرض جديدة مساحتها 1800 متر لاقامة مركز شباب جديدة عليها ، ولكن المشكلة تتمثل في بُعد مسافة تلك الارض عن القرية .

واقترح أهالي القرية ، الحصول علي قطعة أرض من أرضتي الاصلاح الزراعي التي تملكها الدولة داخل القرية ، ولكن مسؤولي المحافظة اكدوا صعوبة ذلك للحفاظ علي الرقعة الزراعية .

فيما طالب نواب محافظة قنا منهم النائب حمادة الجبلاوي ، وكيل لجنة الطاقة والنائبة رحاب الغول ، والنائبة سحر عثمان ، من الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بضرورة تغيير نوعية النجيل الصناعي التي تخصصها مديرية الشباب ، للملاعب الخماسية بمراكز الشباب ، وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة في المحافظة والتي تصل الي 50 درجة مئوية في فصل الصيف .

وأشار النواب الي أن النجيلة تتعرض للتآكل السريع بسبب السخونة الشديدة التي تتعرض لها بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة ، مشددا علي ضرورة الاهتمام بتلك المشكلة باعتبار أن الشباب والصعيد يقع في دائرة اهتمام القيادة السياسية .

من جانبه وجه النائب حسام غالي ، وكيل لجنة الشباب تساءلا لمسؤولي وزارة الشباب ، عن نوعية النجيل الصناعي المستخدمة، وما مدي آلية البحث عن نجيلة بمواصفات افضل وهو الأمر الذي عقب عليه الدكتور أشرف البجرمي ، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بالوزارة، أن النجيلة المستخدمة من افضل الانواع .

في السياق ذاته علق الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، علي مطالب نواب واهالي قرية الكلاحين ، بان اللجنة ستقدم توصية لوزير الشباب، ووزير التنمية المحلية بضرورة توفيق اوضاع مركز الشباب من خلال توفير مساحة اكبر ، وهي المساحة التي طالب بها الاهالي والتي تصل الي 1800 متر .

وأكد رئيس لجنة الشباب ، أنه سيتم البحث مع وزارة الشباب مشكلة النجيل الصناعي قائلا :" حق الناس علينا أن نعمل علي حل مشاكلهم وتذليل الصعاب التي تواجههم ".

من جانبه قال وكيل وزارة الشباب والرياضة ، بمحافظة قنا ، انه سيتم احلال وتجديد 136 مركز شباب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

ويضم وفد لجنة الشباب كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة ، والنواب درويش مرعي ، اسامة عبدالعاطي ، احمد الشناوي ، ولاء عبدالفتاح ، هادية حسني ، أية مدني ، محمد لبيب وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة