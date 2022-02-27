/682030/نعي-الكردوسي-وإيقاف-سالمان-ومنع-سامي-من-التصويت--أبرز-مشاهدات-ومفارقات-جلسة-الشيوخ-اليوم

حالة من الزخم والموضوعات الدسمة التي سيطرت على نقاشات مجلس الشيوخ اليوم، وذلك عقب استئناف نشاطه بجهود تشريعية وتقارير انضباطية وقرارات لصون القيم المجتمعية، بالإضافة لحالة الحزن الجماعي التي عمت على وقائع الجلسة العامة اليوم وفق ما رصد دوت الخليج، حزنا على عضو المجلس الراحل محمود الكردوسي.

حزن جماعي

بكلمات مؤثرة وحالة حزن جماعي، نعى نواب الشيوخ، الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، حيث نعاه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا: يعز عليا أنا أنعى الزميل العزيز محمود الكردوسي، عضو المجلس والكاتب الصحفي الوطني، الذي وافته المنية أمس الأول، عندما يصل إخطار وزير الداخلية بشأن وفاة النائب محمود الكردوسي، سيتم إعلان خلو مقعد النائب الذي وافته المنية أول أمس الجمعة.

فيما أعربت النائبة الدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، عن حزنها على وفاة الكاتب الصحفي النائب محمود الكردوسي، الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية، قائلة: أنعي ببالغ الحزن و الأسى الصحفي الكبير و الزميل العزيز النائب محمود الكردوسي الذي كان مثالاً للوطنية و حمل بقلمه الحر هموم بلده ، منتصراً دائماً لحرية و تقدم هذا الوطن و مواجها بكل جسارة قوى الظلام أعداء الإستقرار.

كما نعي النائب محمود بكري عضو لجن الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، الذي وافته المنية الجمعة الماضية، قائلا: محمود الكردوسي هو ذلك الصعيدي الجدع، وصديقي بنقابة الصحفيين وعضو باللجنةالتي تشرفت بالإنضمام إليها و هي لجنة الدفاع الأمن القومي بالشيوخ، مضيفا: كان يقف في منتصف العواصف مهما بلغت وكان يكتب الكلمة الحرة في وقت كان الأخرون يكرهون هذه الكلمة وكان يتسم بالشجاعة.

تشريع لافت

واصل مجلس الشيوخ صولاته وجولاته التشريعية، حيث وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس على مشروع قانون التأمين الموحد من حيث المبدأ، وكان الدكتور هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ استعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون "بإصدار قانون التأمين الموحد.

ممازحة المنصة

داعب النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ، في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم، المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس المجلس، حيث وقال: "احنا من غيرك زي اليتامى.. أرجوك متغبش علينا"، في إشارة منه إلى تغيب رئيس المجلس خلال الجلسات الماضية، ولاقت كلمة النائب ترحيب من أعضاء المجلس بالتصفيق، فيما وجه رئيس المجلس، الشكر للنائب.

القيم المجتمعية

أبرز محطات اليوم، تمثلت في موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، خلال جلسته العامة اليوم الاحد، علي تقرير لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والتي انتهت بتوصية حول حرمان النائب مصطفى سالمان، من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، وذلك تأكيدا لما نشره موقع دوت الخليج صباح اليوم الأحد.

وجاء القرار فى ضوء قرار هيئة مكتب مجلس الشيوخ بإحالته للجنة القيم للتحقيق معه فيما نُسب إليه من وقائع إعمالاً للمادتين ٣١ و ٣٢ من اللائحة الداخلية واللتين أجازتا لمكتب المجلس إحالة العضو للجنة القيم حال ارتكابه مخالفات تُشكل ‏خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو ‏الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية.

تضارب المصالح

ضمن اللقطات اللافتة اليوم، موافقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشاركة النائب محمود سامي، في مناقشات الجلسة العامة بخصوص مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، جاء ذلك بعد أن تقدم النائب بإخطار لرئيس المجلس، بأنه يمتلك نسبة 20% من إحدى شركات التأمين، وهي مرتبطة بشكل كبير بمشروع القانون المنظور، ورفض مجلس الشيوخ، مشاركة النائب في التصويت على مواد مشروع القانون، أو التصويت من حيث المبدأ أو النهائي عليه.