/682031/رئيس-الرقابة-المالية-من-الشيوخ-الهيئة-تهتم-بملف-التأمين-وتعزز-الثقافة-التأمينية-لدي-المواطنين

كشف رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، عن أن الهيئة تبدي اهتماما كبيرا بملف التأمين وتعزيز الثقافة التأمينية لدي المواطنين، لاسيما مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بهذا القطاع، لافتاً إلى التقدم بدراسة مستفيضة في هذا الصدد.

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ورد ذلك في معرض رده على نواب الشيوخ خلال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، حيث أوضح عمران، أن القانون رقم 5 لسنة 2022 سيضفي انطباع مهم علي التأمين الموحد، لاسيما مع سعي الهيئة والعاملين بزيادة حجم شريحة المتعاملين مع التأمين.

رئيس الرقابة المالية من الشيوخ: الهيئة تهتم بملف التأمين وتعزز الثقافة التأمينية لدي المواطنين

ووجه رئيس الرقابة المالية إشادات بمستوى المناقشات التي شهدتها قاعة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، لافتاً إلى أنها تعطى بٌعدا مهم حول إدراك النواب لأهمية هذا القطاع الحيوي.

يشار إلى مجلس الشيوخ، قد وافق خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس على مشروع قانون التأمين الموحد من حيث المبدأ.

وكان قبلها قد استعرض الدكتور هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون "بإصدار قانون التأمين الموحد