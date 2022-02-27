لينك حلقات مسرح مصر الجديدة الان كاملة

ينشر موقع دوت الخليج للينك حلقات مسرح مصر الجديدة التي عُرض على مدار السنوات الماضية بأكثر من موسم ناجح قدمه عدد من نجوم الفن تحت قيادة الفنان الكبير أشرف عبد الباقي ، حيث أن حلقات مسرح مصر الجديدة استطاعت منذ اول يوم عرض لها أن تحقق النجاح المرجو منها .

دوت الخليج ينشر تعليقات الجمهور على حلقات مسرح مصر الجديدة

حلقات مسرح مصر الجديدة كاملة

من التعليقات التي كُتب على حلقات مسرح مصر الجديدة عبر موقع "تيوتر": " اهو كدا الكلام مش بعد المسرح العظيم من اول جورج ابيض والريحاني ومرورا بفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي وسميحة ايوب والمسرح القومى، الخ ووعد اشرف عبد الباقى بأن مسرحنا راجع تانى .. يرسى الموضوع على اسكتشات مسرح مصر مع احترامى للمحاولة بس ايش جاب لجاب بالمصرى".

و هناك تعليقات كانت مهاجمة على مسرح مصر ، إذ كُتب : " خلي المسرح النظيف يرجع تاني ونشوف وجوه تمثيليه محترمه بدل الابتذال اللي اسمه مسرح مصر دا والناس تعرف قيمة الفنان الحقيقي من تاني " .

وكتب آخر اقتراح : " انا نفسي السينما التجارية فمصر تخرج من الدايرة بتاعة هنعمل فيلم كوميدي بأبطال مسرح مصر او نعمل فيلم اكشن من غير قصة واضحة بس هنجيب نجوم كتير ".

وكان هناك هجوم آخر: " مسرح مصر ده ماشوفتش فى هيافته وهبله أشرف عبد الباقى للاسف سايبهم يرتجلوا الكلام لان مفيش سيناريو مكتوب ، محمد صبحى قال مسرح مصر اسفاف للكوميديا وليس احياء لها ".

وتابعت: "مفيش سيناريو للكوميديا اصلا .. بيقولولهم اجتهد انت وانطلق . فبنسمع هيافات وهبل واى كلام مع ان على ربيع بدأ فى مسلسل لهفه وكان ممتاز .لكن بعد كده بقى اى كلام لان مفيش سيناريوهات كوميديه حقيقيه حتى مسرح مصر كلها ارتجالى وهبل فى هبل" .

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لينك حلقات مسرح مصر الجديدة الان

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مسرح مصر

مسرح مصر من بطولة كلًا من النجم أشرف عبد الباقي و الفنان علي ربيع وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر وويزو و أوس أوس ومحمد أنور وسارة عبد الفتاح.