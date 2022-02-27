/682034/الإعلام-الروسي أوكرانيا-وافقت-على-إرسال-وفد-تفاوضي-إلى-بيلاروسيا

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل نقلا عن إعلام روسية، أن أوكرانيا وافقت على إرسال وفد تفاوضي إلى بيلاروسيا.

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هذا ودعت جمهورية مصر العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا.

مصر تدعو لعقد اجتماع طاريء لمجلس جامعة الدول العربية للتباحث حول التطورات في أوكرانيا

وفي إطار التطورات المُتسارعة حاليًا على المشهد الأوكراني، تتابع سفارة جمهورية مصر العربية في كييف على مدار الساعة أحوال الجالية المصرية المُقيمة في أوكرانيا، فضلًا عن نشر الإرشادات الواجب اتباعها، وكذا أرقام للتواصل معها.

كما ستقوم السفارة في كييف بموافاة المواطنين أولًا بأول بما يُستجد من إرشادات في هذا الشأن، علمًا بأنه يمكن التواصل مع السفارة عبر الأرقام التالية:

الخارجية المصرية تنشر ارقام التواصل مع السفارة للمصريين في كييف

+380932165877 +380732009984 +380634779436

وتهيب السفارة في كييف بمُتابعة ما تنشره من تعليمات أو إرشادات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر الرابط التالي:

https://www.facebook.com/Egyptinkiev