/682035/أغنية-محمد-رمضان-باي-باي-ثانوية-تحقق-9-مليون-مشاهدة-تعرف-على-كلماتها-فيديو

أعلن الفنان محمد رمضان عن نجاح جديد وصلت له أغنيته الجديدة باي باي ثانوية، إذ أنها تخطت نسبة الـ 9 مليون مشاهدة على قناته بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. دوت الخليج أغنية محمد رمضان وكتب محمد رمضان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أغنية باي باي ثانوية ٩ مليون مشاهدة”. أغنية باي باي ثانوية محمد رمضان وطرح الفنان محمد رمضان أغنية باي باي ثانوية في الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاي، وحققت ناجحًا كبيرًا. كلمات أغنية باي باي ثانوية كنت فاكرها سيجارة عادية لكن طلعت سيجارة محشية ولاد الحرام عملوها تاني فيا وانا عندي بكره امتحان ثانوية عملوها فيا ضحكوا عليا ودماغي فجأة لفيت بيا كان نفسي انجح في الثانوية امي هتجبلي عربية لو جيبت ٨٠ ٪ بسيجارة منهم قضوا عليا خربوها ولاد المؤذية انا شايف افلام هزلية حواليا شلة حرامية انا حواليا شله حرامية عيال مش ميه ميه انا حواليا شله حرامية ولاد مؤذية انا حواليا شله حرامية باي باي ثانوية انا حواليا شله حرامية مفيش عربية أيوة فاتتني الامتحانات بالغلط دخلت مدرسة بنات بنت جميلة بترطم روسي خدتها اوريها رقم جلوسي ويارتني ما شوفت الروسية قبل امتحان الثانوية طلعت هي كمان مؤذية متفقة معاهم عليا انا حواليا شله حرامية مفيش عربية انا حواليا شله حرامية فين رجليا انا حواليا شله حرامية دماغي مش فيا انا حواليا شله حرامية عطشان ادوني مية انا حواليا شله حرامية عيال مش ميه ميه انا حواليا شله حرامية سيجارة فرعونية عقلي لعبني وقالي نكمل ضميري تاعبني ومخي منمل قولت انا هعمل فورمة واحمل قومت مسكت البار والدمبل شديت بطني وعليت بينچي نشفت كتافي ومجانصي وقفت المحشي بقيت هيلثي وصحابي هخلعهم مع درسي انا حواليا شله حرامية مفيش عربية انا حواليا شله حرامية فين رجليا انا حواليا شله حرامية دماغي مش فيا انا حواليا شله حرامية عطشان ادوني مية انا حواليا شله حرامية عيال مش ميه ميه انا حواليا شله حرامية سيجارة فرعونية توبه خلاص مش هشرب تاني انا كل صحابي شبه الالماني هرجع اركز وانجح تاني انا هبعد عن كل اللي اذاني بصوا عليا شوفوا النية شهرين قافل اوضتي عليا وهجيب الـ ٨٠ ٪ وامي هتجبلي العربية وخلاص خلصنا الثانوية وهنخربها في الكلية وتربن تربن تربنتيه وتربن تربن هاتها بقي من التلاجة نجحنا باي باي ثانوية

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