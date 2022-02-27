/682037/محافظ-الفيوم-يشهد-افتتاح-معرض-الحرف-التراثية-لتمكين-الفتيات

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، معرض الحرف التراثية والتقليدية الخاصة بالمرأة والمقام على هامش فعاليات المنتدى الأول “دعم وتمكين الفتيات ضد الابتزاز الإلكتروني والتحرش” الذي ينظمه قسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة الفيوم بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة المرأة بالهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة.

وضم المعرض عددا من الأعمال اليدوية والمشغولات الفنية شملت أعمال نسيج وخيامية وجلود طبيعية وصناعية وحلي إيتامين وتطريز ومشغولات بالخرز والصدف وإكسسوار سيراميك وتطريز وكروشية بالخرز وليسيه ونسيج خرز وأعمال إيموجرومي وشنط خيامية وطباعة. كما ضم معرض الحرف التراثية والتقليدية الخاصة بالمرأة إقامة عدد من الورش الفنية لتعليم الفتيات فن الديكوباج والذي يعتمد على خامات من أطباق البورسلين والصناديق الخشبية والألوان والأواني الخشبية، بالإضافة إلى ورشة لتعليم فن الباتشورك والتلوين والذي يعتمد على خامات من القماش والخيوط والألوان، وكذلك ورشة لتعليم استخدام خيوط التلي والقماش القطن، بالإضافة إلى ورشة لتعليم فن صناعة الإكسسوارات من الخيوط والخرز والخامات المعدنية.

محافظ الفيوم يشن حملات مكثفة لاسترداد أملاك الدولة

كشف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 806 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية بشتى قرى ومراكز المحافظة، واسترداد 53 فداناً تعديات بالزراعة، و 116 ألف و915 متراً تعديات بالبناء، خلال المرحلتين الأولى والثانية للموجة الـ19 لإزالة التعديات، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

الانصاري أوضح ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة قد تمكنت من إزالة 613 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 63931 متراً من أراضى أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، إضافة لتعدٍ بالزراعة على مساحة فدان ولاية الأوقاف، خلال المرحلة الأولى للموجة الـ 19 لإزالة التعديات، إضافة لإزالة 193حالة تعدٍ بالبناء والزراعة منذ انطلاق المرحلة الثانية، في السادس من فبراير الجاري، بواقع 17 حالة تعدٍ بالزراعة بمساحة 52 فداناً، و176 حالة تعد بالبناء بمساحة 52 ألف و984 متراً.

وكشف ، بأن إزالات التعديات بالبناء شملت إزالة 436 حالة تعدٍ على أراضي الري بمساحة 19834 متر مربع، وإزالة 360 حالة على أراضى الزراعة بمساحة 94552 م2، منها 280 حالة بالمرحلة الأولى بمساحة 49205 متر مربع، كما تضمنت المرحلة الأولى إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضي هيئة الأوقاف بمساحة 2305 متر مربع، و3 حالات على أراضي السكة الحديد بمساحة 47 متر مربع، إضافة لحالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 4200م2 "فدان" بأراضي هيئة الأوقاف.