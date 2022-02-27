محافظ القليوبية يشن حملة لإزالة التعديات على الطريق الزراعى بطوخ

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، اليوم الأحد، أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية سيكون محور رئيسى فى تقييم أداء القيادات التنفيذية بالمراكز، لذا لابد من بذل أقصى الجهود بالتعاون مع الأجهزة المعنية لترسيخ هيبة الدولة ومنع تلك الظاهرة نهائيا والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





وواصل الهجان الحملة المكبرة لإزالة التعديات على طريق مصر - الإسكندرية الزراعى بنطاق مدينة طوخ، باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ وإدارة تحسين الأراضى الزراعية، واسفرت الحملة على مدار الخمسة أسابيع الماضية من إزالة 94 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى عشرة أفدنة و13 قيراطا" 48 حالة فى بنها على مساحة 5 أفدنة و20 قيراطا، وبمدينة طوخ 46 حالة بمساحة 4 أفدنة و17 قيراطا"، كما تم حرث 38 حالة ببنها بمساحة 6 أفدنة تقريبا وحرث 26 حالة بمدينة طوخ بمساحة 3 فدادين تقريبا بإجمالى 9 فدادين. وتنوعت المخالفات التى تم إزالتها اليوم ما بين وتندات مخالفة أمام المحلات والمنازل ومعارض سيارات ومخازن وورش وتشوينات ومخازن حديدية وهناجر، بالإضافة إلى تبوير عدد من قطع الأراضى الزراعية، حيث تمكنت الحملة من إزالة المخالفات بالكامل فى مدينة طوخ وحرث الأرض الزراعية وإلزام المخالفين باستعادة زراعتها مرة أخرى، وتحرير محاضر للمخالفين لتحقيق وفرض السيطرة وتنفيذ القانون واستعادة هيبة الدولة.

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