التخطيط: إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى حريصة على تنفيذ أهداف رؤية 2030

جدة - نرمين السيد - قالت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية فى الجهات الحكومية بالجهاز الإدارى للدولة يأتى انطلاقا من حرص إدارة "جائزة مصر للتميز الحكومى" على تنفيذ أهداف "رؤية مصر 2030".





وأضافت أن الجوائز تستهدف أيضا دعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسى بقطاعات الدولة المختلفة، وتحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، منوهة إلى أن إطلاق المنظومة يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بأهمية البدء فى تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية بالجهاز الإدارى للدولة.

جاء ذلك خلال زيارة فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومى لجامعة المنصورة برئاسة المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى، والأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات الدكتورة داليا سامى، وذلك لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بالجامعة، حيث تقدمت 18 كلية بجوائز التميز المؤسسى والفردى.

ومن جانبه، أكد خالد مصطفى أهمية دور الجامعات فى تطوير وتنمية المجتمع ليس فقط لدورها البارز والريادى فى مجال التعليم والبحث العلمى، ولكنها بمثابة منبر للمعرفة والأفكار والتى نتطلع إلى دعمها فى نشر ثقافة التميز والجودة وتعزيز الوعى حول استشراف المستقبل والابتكار والإبداع المؤسسى.

وأعرب رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبدالباسط عن تقديره لعلاقة التعاون بين الجامعة وجائزة مصر للتميز الحكومى، مشيدا بالجهود التى قدمتها الجائزة طوال الفترة السابقة، وأهمية تعميق ثقافة التميز والتى انعكست على أداء الجامعة لتفعيل منظومة التميز الداخلى بالجامعة.

من جهة أخرى، قالت الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات د. داليا سامى إنه فى إطار الزيارة المهمة للجامعة، فإن المجلس يسعى لتقديم كامل الدعم وتخطى العقبات لنشر وتطبيق منظومة التميز داخل الجامعات الحكومية.