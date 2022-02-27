مياه مطروح: احتواء تسريب غاز الكلور

جدة - نرمين السيد - قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، إنه تم احتواء تسريب غاز الكلور من إحدى الأسطوانات بمحطة "رافع" الضبعة، وإعدامها بالغرفة المخصصة لذلك، دون وقوع أية خسائر سوى بعض إصابات طفيفة لعدد من العاملين وتم إسعافهم على الفور وخروجهم من المستشفى عقب تحسن حالاتهم.





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