محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس السيسى والشعب بذكرى الإسراء والمعراج

جدة - نرمين السيد - هنأ محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى "الإسراء والمعراج"، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات وتحقيق كل ما نصبو إليه من رخاء وأمن واستقرار.





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