عاجل- السيسى يتابع موقف المخزون الاستراتيجى للسلع الغذائية الأساسية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجاره الداخلية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة





وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع موقف المخزون الاستراتيجى لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، خصوصًا القمح، الأرز، السكر، الزيت، اللحوم والدواجن. ونفى وزير التموين عدم وجود أية مشكلة فى توفير تلك السلع فى إطار التوجيهات الرئاسية والتخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجى من تلك السلع لمدة لا تقل عن متوسط 5 شهور. وأكد أن هذا الأمر ما كان ليتحقق من دون الجهد المبذول من الدولة على مدار السبع سنوات الماضية بتشييد صوامع الغلال الاستراتيجية، والتى عززت من قدرة الدولة على التخزين الاستراتيجى للسلع الأساسية خصوصًا القمح.

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